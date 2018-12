RECENZE: Xiaomi Mi Mix 3 — bezrámečkový slider je závanem budoucnosti i nostalgie

Nutno však podotknout, že Xiaomi není první bezrámečkový slider. První bylo Oppo Find X a krátce jej předběhl i Honor Magic 2. Xiaomi Mi Mix 3 je však první telefon tohoto typu, který se oficiálně prodává, respektive začne prodávat i u nás. To, jaká je výsuvná konstrukce a jak se výrobce s telefonem popasoval si řekneme v následující recenzi.

Design

Nenápadný slider. Když telefon poprvé vezmete do ruky, proletí vám hlavou spousta věcí. Bezrámečkový displej bez výřezu působí velmi efektně, zpracování a keramické tělo ve vás zanechává dojem luxusu a nadprůměrně vysoká váha dodává pocit, že držíte bytelný stroj. Co však oceňuji nejvíce, je to, že se Xiaomi podařilo výsuvnou konstrukci schovat tak, že bez důkladného zkoumání zprvu ani nepoznáte, že je telefon výsuvný.



Výsuvná konstrukce je u Xiaomi Mi Mix 3 velmi nenápadná. Prozrazuje ji pouze nepatrná mezera mezi oběma dílci.

Tělo se totiž skládá ze dvou plochých částí, které na sebe perfektně lícují a je mezi nimi jen minimální mezera. Obě jsou přitom osazeny nepatrnými drážkami pro mechanické vysouvání. Samotné vysunutí je jednoduché, stačí na obě části zatlačit směrem od sebe. Poté vám na displejem vyjede zadní část obsahující schovanou duální selfie kamerku a přední LED blesk. Výsun je navíc doprovázen hlasitým cvaknutím a světelným efektem na displeji, při kterém se automaticky spustí selfie kamera.



Vysouvání je mechanické a jde poměrně zlehka, což v budoucnu nemusí být uplně šťastné. Konstrukce je navíc více citlivá na prach a telefon díky ní postrádá i voděodolnost.

Osobně mi trochu vadí lehkost samotného vysouvání, což by v budoucnu nemuselo být úplně praktické, jelikož se vše časem ještě ochodí. Nicméně, Xiaomi se chlubí, že telefon testovalo až na 300 tisíc vysunutí, což by mělo spolehlivě pokrýt dobu životnosti telefonu. Předem ale podotýkám, že vysouvání je neuvěřitelně návykové a časem se přistihnete, jak telefon vysouváte jen pro zkrácení dlouhé chvíle.



Po vysunutí se vám nad displejem objeví dvojice kamer a LED blesk, zároveň je však poté hůře dostupná třeba čtečka otisků prstů. Ergonomie mohla být tedy lepší.

Pamatovat je nutné i na to, že ačkoliv může být výsuvné řešení jakkoliv spolehlivé, vždy bude citlivější na nečistoty jako je špína a prach, které uvnitř mohou udělat neplechu. Je to také jeden z důvodů proč telefon nenese žádnou certifikaci odolnosti proti vodě a prachu. Mi MIX 3 tedy asi nebude zrovna ideální společník na turistické výlety či na dovolenou na pláž. Vysouvání navíc není vždy pohodlné, což poznáte například při focení selfie na šířku. Kvůli vysunuté bradičce totiž nemáte telefon jak stabilně uchopit.



Konektory a otvory jsou umístěny v zadní výsuvné části, tu přední výrobce použil jen čistě na displej.

Jeho hlavním úkolem naštěstí není být praktický, ale vypadat dobře a reprezentovat. Ostatně proto se vyrábí i v umělecké verzi, která vznikla ve spolupráci s Národním palácovým muzeem umění v Tchaj-pei. Keramické tělo je pevné vypadá stylově, dobře odolává škrábancům jen musíte počítat s častějším leštěním. Na zádech keramiku narušuje pouze vystupující duální fotoaparát s vestavěným bleskem a čtečka otisků prstů.



Displej samotný posouvá zase o něco dále pojem bezrámečkovost. Okraje jsou po všech stranách tenké, symetické a celkově po rozsvícení je displej bez výřezu velmi působivý.

Čelní strana patří již zmíněnému displeji, který je roztažený, co nejvíce ke krajům, takže zabírá přes 93% čelní plochy. Navíc jsou zbývající okraje poměrně symetrické, dokonce i spodní bradička, která je o něco málo širší je stále nadprůměrně tenká. O to více se podivíte, že se Xiaomi do tenoučkých okrajů přesto podařilo vměstnat sluchátko pro telefonní hovory, LED diodu a čidlo jasu. Proximity senzor zde stejně jako v minulosti zastupuje ultrazvuk, takže jej výrobce mohl umístit pod displej.

Na pravém boku telefonu najdeme klasicky regulaci hlasitosti a zapínací tlačítko. Horní strana patří pouze mikrofonu. Na levém boku se nachází slot pro dvě nano SIM a šikovné AI tlačítko, které může sloužit k vyvolání Google Now (systémem chybně označované jako Google Assistant), rychlému přepínaní mezi dvěma naposledy spuštěnými aplikacemi či cokoliv, co si nastavíte. Na spodní straně pak najdete druhý mikrofonek, reproduktor a USB-C. Správně tušíte, že na 3,5mm jack už zde nezbylo místo.