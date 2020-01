RECENZE: Xiaomi Mi Note 10. První pokus o 108 MPx v mobilu vyšel na výbornou

Xiaomi Mi Note 10 za cenu 15 000 Kč přináší rekordní fotoaparát s unikátními zoomovacími schopnostmi a nadstandardní kapacitu baterie s bleskovým nabíjením. Zbylá výbava ale zůstala daleko za očekáváním a použitý starší operační systém také radost neudělá. Přesto má telefon hodně co nabídnout.

Rostoucí počet zadních fotoaparátů a stále se zvyšující maximální rozlišení. Bylo jen otázkou času, než tyto dva trendy někdo zkombinuje a vytěží z nich maximum. První vlaštovkou je Xiaomi Mi Note 10 , které přináší rovnou 5 hlavních foťáků, a to s rekordním rozlišením až 108 Mpx. Má vůbec podobná kombinace smysl a co přináší?

Design

Pět očí a sklo, kam se podíváš. Xiaomi Mi Note 10 je pěkný telefon už na první pohled. Xiaomi si zde dalo na designu velmi záležet, což kromě skleněného těla dokládá i pro značku méně tradiční zaoblení. Kromě zaoblených rohů totiž výrobce zahnul i displej s krycím sklíčkem, které zabíhají až hodně do boků, což vypadá velmi efektně.



Telefon je poměrně rozměrný a těžký, vzhledem k obrovské baterii mu to ale výměnou za dlouhou výdrž rádi odpustíte.

Pro zachování symetrie jsou stejně zakřivené i kraje skleněných zad, takže boky zařízení jsou ve výsledku velmi úzké, což nemusí být při uchopení do ruky zrovna příjemné. Více však zamrzí, že se na skleněných zádech rychle chytají otisky prstů a zvykat si chvíli budete i na vyšší hmotnost 208 gramů. Telefon si díky tomu ale zachovává i dostatečnou pevnost, což dokazuje i použití kovové konstrukce.

Jak už bylo zmíněno, displej zabíhá až hodně do boků, přesto ze spodní a horní strany nějaké okraje zůstaly z důvodu umístění nutných senzorů, sluchátka a selfie kamerky, kvůli které je zde dokonce kapkový výřez. Trochu zamrzí absence notifikační diody, ovšem tu zde alespoň částečně suplují zahnuté hrany displeje, které po přijetí notifikace začnou lehce zářit patřičnou barvou dle aplikace.



Telefon má zaoblený displej, který přechází až k okrajům. Symetrii podpořilo i stejné zaoblení skleněných zad. Boky však mohou trochu tlačit do rukou.

Pokud jde o zadní stranu, tak vás zde okamžitě bouchne do očí nevídaná spousta fotoaparátů. Je jich zde totiž dokonce pět. Vzhledem k jejich rozmístění pod sebou to přináší poněkud nevídaný problém s tím, že si při držení musíte občas dávat pozor, abyste si některý z nich nezakryly prstem, zejména v případě, že telefon držíte v levé ruce. Osobně jsem si ale po pár dnech zvykl. Trošku zamrzí i to, že každý jinak vystupuje nad povrch. Spodní dva foťáky vcelku sladil s okolím, ovšem hlavní trojice už vystupuje hodně výrazně, což se projevuje výrazným kýváním při položení na stůl.



Rychlá 30W nabíječka, špendlíček a ochranný kryt. Xiaomi na obsahu balení opravdu nešetřilo.

Na bocích už ale žádná překvapení nečekají. Pravý bok nabídne zapínací tlačítko a regulaci hlasitosti a šuplíček pro dvojici nanoSIM. Levý bok zůstal prázdný. Na horní straně chválím přítomnost infračerveného senzoru pro ovládání domácí elektroniky a mikrofon. Dole pak očekávejte druhý mikrofonek, repráček, USB-C konektor a překvapivě i 3,5mm sluchátkový jack.