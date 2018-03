RECENZE: Xiaomi Redmi 5 Plus — znovu trefa do černého

Vyznat se v letošním portfoliu telefonů Xiaomi není právě jednoduché. Od loňského roku totiž změnilo metodiku při přidělování jednotlivých telefonů do předchozích modelových řad. Přesto lze vypozorovat, že nástupcem populárního modelu Xiaomi Redmi 4X je právě testovaný Xiaomi Redmi 5 Plus .

Na rozdíl od mnoha telefonů představených v letošním roce nemá Redmi 5 Plus výřez v displej ve stylu iPhonu X. Namísto toho má rámeček přes celou šířku strany. Do horního rámečku se tak bez problémů vešlo sluchátko, sekundární kamerka vč. LED blesku, notifikační LED diody i seznorů okolního světla a přiblížení. Spodní rámeček zůstal bez dalších prvků, když systémová tlačítka jsou řešena softwarově.

3. Hardware

Zatímco loňská generace spoléhala na procesor nejnižší „čtyřkové” řady od společnosti Qualcomm, Xiaomi Redmi 5 Plus využívá výkonnější „šestkové” řady. Konkrétně sází na osmijádrový Qualcomm Snapdragon 625 s Cortex-A53 jádry taktovanými na 2,0 GHz. Pro srovnání uvádím, že stejný procesor využívá i loňský Xiaomi Redmi Note 4. Uvedený procesor doplňuje také grafický čip Adreno 506.

Výsledky benchmarku AnTuTu:

celkové skóre: 77 866

CPU: 39 041

GPU: 12 601

UX: 20 709

MEM: 5 515

Xiaomi Redmi 5 Plus se vyrabí ve dvou variantách a to se 3 GB RAM a 32GB úložištěm nebo se 4GB RAM a kapacitou paměti 64 GB. Do redakce nám dorazila ta slabší varianta, přičemž mohu podotknout, že i ta má dostatečný výkon k tomu, aby celý systém běžel zcela plynule bez jakýchkoliv záseků či prodlev. Problém nenastal ani při spouštění graficky náročnějších aplikací a her.

Xiaomi vybavilo svůj model i poměrně bohatou sbírkou adaptérů a modulů. Globální verze umí využít všechna potřebná pásma LTE. Kromě toho nabízí i připojení přes Wi-Fi (802,11 a/b/g/n), párování nebo přenos souborů skrze Bluetooth 4.2 s A2DP nebo ovládání domácích spotřebičů pomocí infraportu.



32GB varianta umožňuje reálně využít zhruba 23,2 GB

Samozřejmostí je přítomnost A-GPS čipu s podporou GLONASS a potěší i FM tuner. Naopak mírným zklamáním je absence NFC, které je s ohledem na Android Pay na vzestupu a pochválit nemůžeme ani starší microUSB konektor. Zatím spíše zbožným přáním je přidání podpory bezdrátového dobíjení. Snad za rok..

Xiaomi Redmi 5 Plus nabízí 4 000mAh baterii, která by měla zajistit dostatek výdrže i pro větší 6palcovou obrazovku. V praxi můžete počítat s tím, že telefon vydrží bez problémů i dva celé dny bez potřeby dobíjení. Při menším zatížení je možné dosáhnout i lepších výsledků. Zklamáním pro mne však byla rychlost dobíjení, když z 0 na 100 to telefon zvládat zhruba až za 3 hodiny.