RECENZE: Xiaomi Redmi Note 5 je téměř bez chyby a má skvělou cenu

Xiaomi Redmni Note 5 pokračuje v nastoleném trendu a daří se mu to velmi dobře. Výrobce zvládl vyvážit jednotlivé komponenty a funkce do zdařilého celku, na kterém najdete jen jednu výraznější chybu. Ta však nemusí vadit každému a v ostatních oblastech si Note 5 vede skvěle.

Telefony řady Redmi dokázaly vždy zaujmout zajímavým poměrem cena/výkon a ve stejném duchu navázaly i větší zařízení s označením Note. V řadě případů ovšem bylo nutné smířit se s nějakým ústupkem, obvykle to byl slabší fotoaparát. V ostatních ohledech se ale téměř vždy jednalo o velmi dobře vybavené zařízení.

Ani šuplíček na karty nezměnil své obvyklé umístění naproti tlačítkům. Je hybridní, musíte si tedy vybrat, zda osadíte dvojici nanoSIM, nebo místo sekundární použijete paměťovku. Na horní straně najdete méně obvyklý infraport, sluchátkový konektor se přestěhoval na spodní stranu k hlasitému reproduktoru a microUSB. To bude patřit pro mnohé potenciální zákazníky k zásadním nedostatkům, v roce 2018 už by tu mělo být USB-C.

Inspiraci nezapře. Konstrukčně sází Xiaomi Redmi Note 5 na kov, který obepíná boky a většinu zad telefonu. Plastové krytky horního a dolního okraje překrývající antény se výrobci podařilo vizuálně velmi dobře zamaskovat, na první pohled vypadají celá záda jako kovová unibody vanička. Až při doteku zjistíte, jak to s použitými materiály je ve skutečnosti.

IPS panel má pěkné živé barvy, dostatečný jas, nabídne dobrou čitelnost na slunci, široké pozorovací úhly a nezapomnělo se ani na zaoblení rohů. Je to sice drobnost, přední strana ale vypadá mnohem elegantněji, když displej kopíruje tvary telefonu. V Nastavení můžete upravit nejen teplotu barev, ale také upravit kontrast a případně využít filtr modrého světla.

Baterie telefonu s kapacitou 4 000 mAh zvládne Note 5 pohánět i při vyšší zátěži dva dny. S úspornějším využitím se dá přiblížit třídenní výdrži. S dodávanou nabíječkou bude nabíjení trvat přes dvě hodiny. Výrobce u tohoto telefonu použil zastaralé microUSB, modernější USB-C by tomuto zařízení sedlo mnohem lépe.

Čtečka otisků prstů na zádech telefonu si zapamatuje až pět otisků, reaguje svižně a s minimem chyb. Uživatelé s menšími dlaněmi by možná ocenili, kdyby byla umístěna níže, dá se ale předpokládat, že tací zvolí spíše menší zařízení než šestipalcový Note 5. Odemykání rozpoznáním obličeje Xiaomi bohužel neumí.

Hardwarová výbava Xiaomi má jen jednu výraznější vadu a to chybějící NFC. Pokud nevyužíváte telefon k placení, nemusí to znamenat problém, pro uživatele aktivně využívající tuto technologii bude absence NFC znamenat zcela zásadní negativum. Jinak je Note 5 vybaven velmi dobře – nechybí USB OTG, telefon podporuje 5GHz pásmo u WiFi, LTE lze používat na obou SIM, přítomen je i infraport.

Telefon zvládá každodenní zátěž s přehledem, na chybějící výkon, zpomalování či zpožděné reakce nenarazíte ani při intenzivním multitaskingu. Zahrajete si i náročné hry a to většinou bez nutnosti snižovat nastavení detailů. Telefon se v zátěži nijak výrazně nepřehřívá.

Jen to NFC. Osmijádrový Qualcomm SnapDragon 636 pracuje v tandemu s 3 GB RAM, ze kterých je běžně dostupná necelá polovina. Úložiště o velikosti 32 GB nabídne po prvním spuštění 22 GB, po prvotní aktualizaci klesne tato hodnota pod 21, přičemž odinstalováním několika aplikací, které to umožňují, můžete ušetřit dalších 450 MB. Kromě testované varianty 3/32 GB je na trhu k dispozici i o něco dražší verze s 4 GB RAM a 64GB úložištěm.

Telefon si nevede špatně ani v možnostech nastavení a přizpůsobení. K dispozici máte řadu gest a zkratek, přizpůsobil lze zobrazení i vizuální podobu systému. Stačí si jen zvyknout na osobitější řazení v rámci nastavení, kde spolu související položky (v jiných telefonech na jednom místě) najdete rozeseté v několika podnabídkách Nastavení. Jelikož však většinu voleb nastavíte jednou a vícekrát je nebudete potřebovat, rozhodně by vás neměla trochu jiná struktura nastavení odradit.

Odladěné MIUI. vAndroid 8.1 pracuje s nadstavbou MIUI 9.5. Prostředí je odladěno velmi dobře, telefon reaguje svižně, bez zasekávání, zpomalování či jiných nešvarů a to i v méně vybavené verzi (3/32 GB). Pokud přecházíte z jiné značky, budete zejména v začátcích místy trochu tápat, kde se které položka Nastavení schovává, stačí ale všechny volby projít postupně jednu po druhé, abyste byli rychleji v obraze. V záloze je pak vyhledávání, kdybyste nemohli něco najít.

Závěr

Levnější variantu (3/32 GB) Xiaomi Redmi Note 5 seženete za necelé čtyři a půl tisíce korun, paměťově vybavenější verze (4/64 GB) je pak o pětistovku dražší. Pokud budete vybírat ve větších a známějších e-shopech, počítejte u obou provedení s pětistovkovým příplatkem.

Jestliže chcete větší zařízení (s šestipalcovým displejem se už telefon opravdu nedá nazvat kompaktním), při zvažování Notu 5 se vlastně stačí rozhodovat podle jednoho parametru a tím je NFC. Pokud jste již se svou mobilní elektronikou přesedlali na USB-C, přidejte ještě starší microUSB. V ostatních ohledech má Note 5 vše, co byste od telefonu v této cenové třídě mohli chtít.

Xiaomi Redmi Note 5 nabídne velký kvalitní displej, velmi slušnou porci výkonu, odladěné prostředí, nadprůměrný fotoaparát a dvoudenní výdrž i při intenzivnějším používání. Pokud nepotřebujete platiti telefonem a microUSB není parametr, který by vám vadil, budete na něm hledat chyby velmi těžko. Za povedené balení hardwaru a funkcí by si výrobce klidně mohl říct víc a pořád by se jednalo o dobrou koupi, poměr cena/výkon si u tohoto telefonu stojí velmi vysoko.

Xiaomi Redmi Note 5 katalog rozměry a hmotnost: 159 × 75 × 8.1 mm, 181 g

displej: 6", dotykový IPS LCD, 1 080 × 2 160, 402 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42.2|11.5 Mb/s), LTE

konektivita: microUSB Type-B, Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS

paměť: 64 GB, microSDXC (256 GB), RAM: 4 096 MB, baterie: 4 000 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 636 (8× Kryo 260, 2 GHz, 14nm)

operační systém: Google Android 8.1 (Oreo)

fotoaparát: 12MPx (4 000 × 3 000), video (1 920 × 1 080), autofocus, blesk 79 %

vybavenost ?

výhodnost ?

žádanost cena: ještě se neprodává

Hlavní konkurenti:

Nokia 6.1 TA-1054 katalog | recenze rozměry a hmotnost: 149 × 76 × 8,6 mm, 172 g

displej: 5,5'', kapacitní IPS LCD, 1 080 × 1 920, 401 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42,2|5,76 Mb/s), LTE (150|50 Mb/s)

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 5, GPS

paměť: 32 GB, microSDXC (128 GB), RAM: 3 072 MB, baterie: 3 000 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 630 (8× Cortex-A53, 2,2 GHz, 14nm)

operační systém: Google Android 8 (Oreo)

fotoaparát: 16MPx (4 608 × 3 456), video (3 840 × 2 160), blesk 75 %

vybavenost 5/6

výhodnost ?

žádanost cena: až

Honor 9 Lite katalog | recenze rozměry a hmotnost: 151 × 72 × 7,6 mm, 149 g

displej: 5,7'', kapacitní IPS LCD, 1 080 × 2 160, 424 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42,2|11,5 Mb/s), LTE

konektivita: microUSB Type-B, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4,2, GPS

paměť: 32 GB, microSDXC (256 GB), RAM: 3 072 MB, baterie: 3 000 mAh

procesor: Hisilicon Kirin 659 (8× Cortex-A53, 2,4 GHz, 16nm)

operační systém: Google Android 8 (Oreo)

fotoaparát: 13MPx (4 160 × 3 120), video (1 920 × 1 080), blesk 76 %

vybavenost 4/6

výhodnost ?

žádanost cena: až

Huawei P Smart katalog | recenze rozměry a hmotnost: 150 × 72 × 7,5 mm, 143 g

displej: 5,7'', kapacitní IPS LCD, 1 080 × 2 160, 424 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42,2|11,5 Mb/s), LTE

konektivita: microUSB Type-B, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4,2, GPS

paměť: 32 GB, microSDXC (256 GB), RAM: 3 072 MB, baterie: 3 000 mAh

procesor: Hisilicon Kirin 659 (8× Cortex-A53, 2,4 GHz, 16nm)

operační systém: Google Android 8 (Oreo)

fotoaparát: 13MPx (4 160 × 3 120), video (1 920 × 1 080), blesk 77 %

vybavenost 4,1/6

výhodnost ?

žádanost cena: až

Verdikt: Xiaomi Redmi Note 5 je nadprůměrně vybavený telefon s pěkným šestipalcovým displejem, dostatkem výkonu, dobrou výdrží a solidním fotoaparátem, který si drží přijatelnou cenovku. Výraznějšími vadami na kráse jsou jen chybějící NFC a starší microUSB.

Plusy:

Kvalitní zpracování

Nadprůměrná výdrž

Solidní fotoaparát

Velký povedený displej

Dostatek výkonu

Atraktivní cena

Minusy: