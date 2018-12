RECENZE: Xiaomi Redmi Note 6 Pro — Proč měnit, co skvěle funguje?

Nabízí se otázka, jak dlouho to bude fungovat. Ve srovnání s předchůdcem Note 5 se testovaný telefon liší jen v kosmetických drobnostech, a i konkurence už umí nabídnout velmi slušně namíchanou sestavu funkcí. Ve střední třídě tak začíná být poměrně těsno a rozhodovat budou detaily.

Přestože displej vystupuje nad boky telefonu, všechny hrany jsou zaoblené, neřežou, rohy nebodají, telefon se příjemně drží v ruce a díky matné povrchové úpravě na něm neulpívají tolik otisky prstů. Pokud telefon položíte na nerovnou položku, nemá sklony sám odcestovat. Konstrukce je pevná, odolává pokusům o ohnutí i zkroucení, a to bez jakýchkoliv akustických projevů.

Displej

Zbytečný výřez. Displej má úhlopříčku 6,26“ s rozlišením 2 280 × 1 080 bodů. IPS panel krytý sklem Corning Gorilla Glass má pěkné syté barvy, široké pozorovací úhly, dostatečný jas a ani na sluníčku nenarazíte na problémy s čitelností.



Velký protáhlý displej je jedním z klíčových prvků telefonu

Protáhlý displej se snaží maximálně vyplnit přední stranu telefonu, v tomto směru ale ještě má co dohánět. Tenké rámečky na bocích se v dolní části displeje roztáhnou na několik milimetrů a v horní volně předou do výřezu, který by také mohl být zpracován lépe.



Spodní okraj displeje mohl být menší, když nahoře straší rozměrný výřez

Výřez nese čelní kamerky, reproduktor a senzory, zabírá ale dobrou polovinu šířky displeje. V praxi to znamená, že se v rožcích zobrazí maximálně hodiny, údaje o stavu baterie, signálu a Wi-Fi, na veškeré další ikony oznámení už se bohužel nedostane a vy se o nich dozvíte až stažením oznamovacího panelu. Konkurence přitom zvládá výřez mnohem menší, který tímto neduhem netrpí.



Teplota barev • Filtr modrého světla • Notifikační dioda • Gesta

Tlačítka ve spodní části displeje jsou řešena softwarově. Vystačit musíte se standardní trojicí, krajní tlačítka ale můžete prohodit a tlačítko posledních spuštěných aplikací lze přenastavit na funkci Menu. Dlouhému stisku tlačítek lze přiřadit další funkce. Notifikační dioda se ukrývá ve výřezu, je malá, decentní, její svit zbytečně neruší, je ale dostatečně intenzivní, abyste jej nepřehlédli. Škoda, že možnosti její konfigurace jsou poměrně malé.



Změna zobrazení • Nastavení tlačítek • Skrytí výřezu • Plovoucí tlačítko

U displeje můžete upravit teplotu barev a kontrast, využít filtr modrého světla, výřez v displeji lze skrýt a displej můžete probouzet poklepáním. Přejetím prstu přes tlačítka pod displejem lze zmenšit zobrazení, a to na velikost displeje s úhlopříčkou 3,5, 4 nebo 4,5 palce. K dispozici je i plovoucí tlačítko s rychlými akcemi.