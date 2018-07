RECENZE: Xiaomi Redmi S2 — osvědčený koktejl dobré ceny i výbavy

Růst prodejů mobilních telefonů pomalu opadá a výrobci se tento trend pokouší znovu nastartovat rozšiřováním mobilního portfolia. K tomuto kroku sáhlo také Xiaomi, kterému v posledních měsících nabídka nabobtnala o několik nových modelů. Příkladem je Xiaomi Redmi S2, který do zavedené řady přináší přídomek S, jenž má symbolizovat zaměření na selfie fotografie.

Co na tom, že vzhledově jako by z oka vypadl modelu Redmi Note 5 a většinu výbavy odkoukal od telefonu Redmi 5 Plus. Tím vůbec nechci telefon kritizovat, jelikož se povedl, jen upozorňuji na to, že znepřehledňování portfolia, kterým je poslední dobou pověstný například i Huawei, Honor a další výrobci akorát mate uživatele.

Xiaomi Redmi S2 katalog | preview rozměry a hmotnost: 161 × 77 × 8,1 mm, 170 g

displej: 6'', kapacitní IPS LCD, 720 × 1 440, 268 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42,2|11,5 Mb/s), LTE

konektivita: microUSB Type-B, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4,2, GPS

paměť: 32 GB, microSDXC (256 GB), RAM: 3 072 MB, baterie: 3 080 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 625 (8× Cortex-A53, 2 GHz, 14nm)

operační systém: Google Android 8,1 (Oreo)

fotoaparát: 12MPx (4 000 × 3 000), video (1 920 × 1 080), blesk 71 %

vybavenost 4,1/6

výhodnost ?

žádanost cena: až

Samotná recenze Xiaomi Redmi S2 začíná na následujícím listu.

