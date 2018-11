Red Hydrogen One jde do prodeje. Za první holografický displej si výrobce nechá pekelně zaplatit

Je tomu již několik měsíců, co jsme vás informovali o nevšedním Red Hydrogen One. Jedná se o smartphonovou provotinu od výrobce známých profesionálních kamer. Překvapivě šak nehodlá zaujmout fotoaparátem, ale prvním holografickým displejem integrovaným ve smartphonu.

Jedná se o 5,7” LTPS panel s 2K rozlišením a technologií zobrazení zvanou 4V (4-View). Ta využívá speciální nanovrstvy od firmy Leia, která poupraví průchod světla displejem tak, aby co nejvíce simulovala prostorový obraz. Mělo by tedy jít o jakousi vylepšenou verzi 3D obrazu, ke kterému ovšem nepotřebujete žádné brýle. První recenze novinářů a youtuberů však jednohlasně mluví spíše o velkém zklamání.



4-Vision s nanotechnologií simuluje prostorový obraz. Efekt se na pravém obrázku pokusili zachytit redaktoři z The Verge, ale prostorovost je třeba vidět na živo. Zároveň však mluví o velkém zklamání, jelikož je obraz tímto efektem většinou hodně rozostřený.

Telefon na první pohled vypadá trochu jako obrněnec a není divu. Má velké rozměry a je docela těžký. Vizuálně mu nepomáhají ani výrazné boční výkrojky na prsty. Kašle také na bezrámečkový trend, ovšem široké okraje nahoře a dole alespoň využil ke stereo reproduktorům. Ačkoliv se telefon nechlubí žádným standardem odolnosti, díky tělu z hliníku či titanu jistě něco vydrží.

Tím, že byl Hydrogen One vyvíjen již od loňského roku, bohužel ztrácí na výbavě. Použitý Snapdragon 835 dnes nikoho neoslní a moc to nezachrání ani slušných 6 GB RAM. Úložiště nabídne 128 nebo 256 GB dle zvolené varianty. Potěší však alespoň podpora až 512GB paměťových karet. Z parametrů zaujme také silná 4 500 mAh baterie. Telefon jinak běží na operačním systému Android 8.1 Oreo s vlastní nadstavbou.



Výrobce slibuje v příští roce vydat rozšiřující moduly, které mohou telefonu dodat třeba lepší objektiv.

U firmy známé svými kamerami, by člověk možná očekával špičkový fotoaparát, ale bohužel. Je zde pouze blíže nespecifikovaná duální kamerka s rozlišením 12,3 Mpx, jejíž hlavním benefitem má být hlavně pořizování 4V obsahu. Kvalitou však podle prvních recenzí za konkurencí ztrácí. Je zde ale příslib do budoucna v podobě přídavných modulů. Díky pinům na zádech, tak k telefonu bude možné připojit například lepší objektiv či jiná vylepšení. Bohužel si na první modul budeme muset počkat do roku 2019.

Red Hydrogen One katalog |preview rozměry a hmotnost: 165 × 86 × 10 mm, 263 g

displej: 5.7", dotykový LTPS LCD, 1 440 × 2 560, 515 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42.2|5.76 Mb/s), LTE (1024|150 Mb/s)

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS

paměť: 128 GB, microSDXC (512 GB), RAM: 6 144 MB, baterie: 4 500 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 835 (8× Kryo 280, 3 GHz, 10nm)

operační systém: Google Android 8.1 (Oreo)

fotoaparát: 12MPx (4 056 × 3 040), video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk ?

vybavenost ?

výhodnost ?

žádanost cena: ještě se neprodává

Z pohledu výbavy je Red Hydrogen One spíše podprůměrné zařízení, které sází na jediného žolíka v podobě holografického displeje. I tak si ale Red za telefon řekne sebevědomých 1 295 dolarů (cca 36 000 Kč včetně daně). Přestože firma cílí hlavně na americký trh, skrze jeho web lze telefon objednat do spousty zemí včetně České republiky. Za dovoz k nám si však k ceně připočtěte dalších 75 dolarů.

Takto uživatelé reagují na 4V displej, bohužel jen v reklamě: