RedBull DR.One: Podívejte se na zběsilý průlet ze závodu dronů. Nechybí plameny, voda, ani diváci v síti

Kde je akce a adrenalin, tam pravděpodobně najdete RedBull. Není divu, že se firma chytila i začínajícího fenoménu závodních dronů, a tak vznik unikátní závod Red Bull DR.One. První ročník proběhl na okruhu Red Bull Ring v rakouském Spielbergu a byla to skvělá podívaná. Díky zveřejněným záznamům se můžeme podívat jak do zákulisí, tak okem on-board kamery přímo na závodní trať. Uvidíte přesně to, co pilot dronu ve speciálních brýlích. Dokázali byste pilotovat přemotorované monstrum při takové rychlosti?

Red Bull DR.One pohledem diváka:

Kromě klasických překážek, kterými roboti létají zběsilou rychlostí, je zde i vodní sprcha, nebo šlehající plameny. A nejde jen o efekt pro diváky. Ani jeden živel neublíží technice, ale na okamžik oslepí kamery a tedy i pilota. „Airblast gate je brána s nárazovými vzdušnými proudy, které dokáží stabilně letící drone pořádně rozhodit. Součástí závodu jsou zastávky v boxech na výměnu baterie, diváci jsou na tribuně chránění sítí.

Působivé jsou i samotné létající stroje. Jsou konstruované na maximální zrychlení a obratnost, zásadní je kamera a výkonné „rádio“ pro streamování videa. Piloti totiž říjí s VR brýlemi na očích. „Je to jak kdybych byl superman a sám prolétával překážky,“ říká jeden z pilotů vybraných pro první Red Bull DR.One. V souvislosti s drony se hodně mluví o umělé inteligenci, senzorech a systémech pro detekci překážek, ale při závodě se na to nehraje. Tyhle stroje poslouchají pouze a jen povely z páček čtyřkanálového dálkového ovladače.

Trať okem dronu. Pozor na žaludeční nevolnost: