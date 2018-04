Ředitel SazkaMobilu: „Věřím spíš na jednání s operátorem, než na zázračnou regulaci“

Virtuální operátoři jsou otloukánci českého telekomunikačního trhu. Vydělají jen tolik, kolik jim síťoví operátoři dovolí, u ČTÚ mnoho zastání nemají a řádný klacek pod nohy jim hodila Evropská unie, když loni „zrušila roaming“. S ředitelem SazkaMobilu Janem Schmiedhammerem jsme si popovídali o současné situaci virtuálních operátorů a největších problémech, které je trápí.

Zlevňujete data. Znamená to, že se lepší velkoobchodní situace mezi vámi a síťovým operátorem?

S Vodafonem jednáme o velkoobchodních podmínkách kontinuálně a hledáme oboustranně smysluplné dohody. Není to jednoduché, neboť dohody se schvalují na úrovni Vodafone Group, což celý proces citelně komplikuje a prodlužuje. Nicméně výsledek pak znamená lepší nabídku pro naše zákazníky, tentokrát zejména v datech.

Jak složité bylo pro SazkaMobil získat přístup do sítě LTE?

LTE máme v nabídce od května loňského roku. Dalo by se říct, že se nám společně s místním Vodafonem podařilo přesvědčit právě Vodafone Group, že uvolnit LTE pro SazkaMobil je příležitost, ne hrozba. Byli jsme první MVNO, kterému se to v rámci celého Vodafonu podařilo.

ČTÚ měl zlepšení situace virtuálů loni jako jedno z velkých témat. Dneska je ticho. Dopadlo to nějak?

ČTÚ nás nikdy na toto téma neoslovilo. Na druhou stranu, ČTÚ má k dispozici velkoobchodní i maloobchodní ceníky a pravidelné reporty, které jsou operátoři, včetně virtuálů, povinni zasílat. Takže pokud na ČTÚ chtějí, dokáží si udělat velmi ucelený obrázek o situaci virtuálů. Osobně věřím spíš na konstruktivní jednání s operátorem, než na nářek a čekání na zázračnou regulaci.

Loni jsme „rušení evropského roamingu“ označili za vraždu virtuálů. Dneska je to téměř rok, máte statistická data a zkušenosti. Co pro vás loňská změna znamenala a jak jste se s ní vyrovnali?

Stručně řečeno, tato změna nám přinesla jenom vyšší náklady. Nejdříve náklady na změny v systémech a teď náklady na provoz. Díky tomuto nařízení zákazníci například neplatí v EU za příchozí hovor. Bohužel my ale musíme za tento hovor zaplatit hostujícímu operátorovi. Podobné je to s daty. Problém této EU regulace tkví v tom, že sice reguluje maloobchodní ceny, ale nereguluje ceny velkoobchodní. Naštěstí většina našich zákazníků využívá roaming v EU rozumně, takže ty zvýšené náklady dokážeme ustát, aniž bychom museli aplikovat zákazníkům nějaké příplatky či omezení.

Před rokem jsme predikovali hromadný konec malých virtuálů a mám pocit, že nic takového nepřišlo. Proč?

Myslíte? Záleží, čemu říkáte hromadný konec. V době boomu virtuálů evidovalo APMS na svém webu zhruba 140 virtuálů. Dnes už jich tam najdete jen asi 80, z nichž někteří ani nefungují a někteří hledají kupce. Pokud vím, tak jedině SazkaMobil se dostal nad 200 000 aktivních zákazníků, pak následují 3 Branded Reselleři nad 100 000 a pak už je jen mnoho malých a menších.

Jaké jsou největší problémy, které vás aktuálně trápí?

Kromě velkoobchodních cen, nás trápila třetí fáze EET, která by pro předplacené karty znamenala posílání kódu FIK po každém dobití, hovoru, SMS, aktivaci balíčku nebo datovém připojení. Implementace takového řešení by byla velmi nákladná. Naštěstí Ministerstvo financí, resp. Ústavní soud usoudily, že to není úplně domyšlené a třetí fáze se zatím nekoná. Teď řešíme soulad s legislativou GDPR, zejména v kontextu celé Sazky a všech loterních i neloterních služeb.

Je v procesu/dohledu řešení aspoň některého z nich?

Na GDPR budeme připraveni. Samozřejmě stále vedeme jednání o lepších velkoobchodních podmínkách. Dokud nebudeme schopni nabídnout našim zákazníkům tarif, který máme od Vodafonu jako firemní nabídku pro naše zaměstnance, tak je něco špatně.