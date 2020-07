RedMagic chrlí novinky rychleji než Baťa cvičky. RedMagic 5S dostane Snapdragon 865+ a stříbrnou heatpipe

Před pár dny jste v Týdnu mobilně viděli herní telefon RedMagic 5G, u kterého jsme chválili inovace, ale rýpli jsme si do výrobce, že novinky chrlí rychleji než my stíháme testovat. To se potvrdilo, Nubia právě ohlásila představení nového modelu RedMagic 5S na 28. července. Aktuální model si přitom odbyl premiéru teprve v březnu.

Důvod je jasný, již tento týden budou představeny první dva herní telefony s procesorem Qualcomm Snapdragon 865+ (ROG Phone 3 a Lenovo Legion) a RedMagic si nechce nechat ujet vlak. Stejně jako u předchozích „eskových” modelů čekejte hlavně nárůst výkonu. Design, rozměry či 144Hz AMOLED displej zůstanou zachovány. Posun v rychlosti však zaznamená i vnitřní úložiště, které zde bude modernějšího typu UFS 3.1.

Zůstane i aktivní větráček uvnitř telefonu, nicméně model 5S přidá druhý, externí větráček, který se bude připínat na záda telefonu. Tím ale vylepšené chlazení nekončí. Zatímco u herních telefonů již běžně vídáme měděnou heatpipe, RedMagic 5S, jakožto vůbec první telefon láká na heatpipe ze stříbra, které má ještě lépe odvádět teplo. Když už tedy Nubia nemůže konkurovat výkonnějším procesorem, zkusí to dohnat, alespoň efektivnějším chlazením.

Via: GSMArena