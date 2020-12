RedMagic Cyberpods: Nacpěte si do uší blikající cyberpunk

RedMagic je značka orientovaná na hráče. Co to znamená v případě smartphonů, je jasné – divoký design, blikající logo, kvalitní displej s vysokou obnovovací frekvencí, pořádná baterie a především zdrcující výkon. Ale co se skrývá za pojmem herní sluchátka?

Skutečně bezdrátová sluchátka RedMagic Cyberpods BH4004 si přívlastek „herní“ zkouší zasloužit ve čtyřech oblastech:

Nízká odezva. Sluchátka disponují tzv. Low Latency režimem, který sníží odezvu na výrobcem udávaných 39ms. Důležité však je, že k tomu musíte mít telefon stejné značky. Sluchátka jsem vyzkoušel s i bez Low Latency a přiznávám, že neslyším rozdíl (výrobce neudává, jaká je odezva mimo LL mód). Na druhou stranu už jsem narazil na TWS sluchátka, která měla monstrózní zpoždění znatelné i při sledování videa, takže Cyberpody v tomto směru hodnotím kladně. Masivní basy. Charakter zvuku je daný zaměřením na hry a mladší generaci. Spíše než věrnou a vyváženou reprodukci čekejte efektní projev s posílenými výškami a hlavně basy. Mikrofon. RegMagic jej znovu vydává za herní trumf pro komunikaci se spoluhráči nebo komentář při natáčení/streamování gameplay. Nicméně v praxi opět nevidím rozdíl oproti jiným sluchátkům stejné cenové kategorie. Mikrofon funguje dobře, při běžném telefonním hovoru jsem já ani druhá strana nezaznamenal žádný problém, hranice znamená až relativně značná vzdálenost mikrofonu od úst, ale to to vlastnost společná pro všechna TWS sluchátka. Světelná show. Otevřete nabíjecí pouzdro a předvede vám světelnou show. Po spárování se na sluchátkách bíle rozsvítí znaky RedMagic, když přepnete do herního režimu, zčervenají. Ne, není to k ničemu dobré, ale ukažte tohle dětem či teenagerům a hned budou mít jasno v tom, která sluchátka na světě jsou TOTÁLNĚ NEJLEPŠÍ!

Podívejte se na světelnou show po otevření krabičky:

Kromě toho je tu relativně velké nabíjecí pouzdro s hranami. Ne že byste se pořezali, ale čekal jsem, že ve srovnání se všemi těmi vyhlazenými oblázky u většiny konkurenčních výrobků to bude nepohodlné při nošení v kapse. Ale vlastně jsem problém nezaznamenal. Příjemnou stránkou větších rozměrů je výdrž, která při plném nabití sluchátek i pouzdra vystačí na 20 hodin. Nabíjí se konektorem USB-C. V balení jsou náušníky dvou velikostí s „tykadly“, která se vzepřou uvnitř ušního boltce a pomáhají držet sluchátka na místě.

Konektivita pomocí Bluetooth 5.0 funguje spolehlivě, sluchátka se začnou připojovat okamžitě po otevření boxu, takže v momentě, kdy je přinesete k uchu, jsou připravené k reprodukci. Základní instrukce lze předávat přes touchpady umístěné pod svítícími logy. Chce to trochu cvik, abyste si zvykli na jejich nižší citlivost, ale aspoň nereagují při každém nechtěném dotyku. Sluchátka s uživatelem komunikují pomocí hlasových komentářů v angličtině.

Pro koho jsou

Na jednu stranu hraje RedMagic na efekt a relativně běžné funkce prohlašuje za unikátní. Až na podsvícení však výjimečné nejsou. Na stranu druhou všechno funguje jak má, takže pokud vám imponuje herní aura značky a líbí se vám design, mohu RedMagic Cyberpods vřele doporučit.

Koupíte je na evropském e-shopu, stojí 50 eur, tedy asi 1 300 Kč, a doručují i do Česka.