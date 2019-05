Redmi 7A bude nejlevnějším modelem značky. Očekáváme slušnou výdrž baterie

Podznačka Xiaomi, Redmi, na sociální síti Weibo odtajnila svůj letošní nejlevnější model Redmi 7A. Jedná se o nástupce loňského Redmi 6A, u něhož bude důraz opět kladen na co nejnižší cenu. Těšit se však můžete i na funkce, které v dané cenové relaci až tak často nevídáme.

Redmi 7A katalog rozměry a hmotnost: ? × ? × ? mm

displej: 5.5", dotykový IPS LCD, 720 × 1 440, 293 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, LTE

konektivita: USB, Wi-Fi 802.11, Bluetooth, GPS

paměť: 16 GB, microSDXC (256 GB), RAM: 2 048 MB, baterie: 4 000 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 439 (8× Cortex-A53, 2 GHz, 12nm)

operační systém: Google Android 9.0 (Pie)

fotoaparát: 13MPx (4 128 × 3 096), video, autofocus, blesk ?

vybavenost ?

výhodnost ?

žádanost cena: ?

Redmi 7A nabídne 5,45" displej s HD+ rozlišením, který má výrazné rámečky na své horní a spodní hraně. Do toho horního se vměstnalo sluchátko, 5MPx kamerka pro selfie a potřebné snímače, v tom spodním je umístěno pouze logo Redmi. Displej je zakulacen v rozích a při poměru stran 18:9 vykresluje na matici 1 440 × 720 obrazových bodů.

Výkon dodává Snapdragon 439 vyráběný 12nm technologií, k němuž se váží dvě paměťové varianty. Ta základní nabídne 2GB RAM a 16GB úložiště, vybavenější pak 3GB operační a dvojnásobnou interní paměť. U obou se počítá se slotem pro microSD karty (až 256 GB). Záda zdobí jen jeden 13MPx fotoaparát ve společném nepatrně vystouplém fotomodulu s přisvětlovací diodou. Za zmínku stojí i certifikace P2i, která telefon chrání proti postříkání vodou.

Nevyměnitelná baterie bude mít slušnou kapacitu 4 000mAh, na spodní hraně nebude chybět sluchátkový jack. Telefon půjde do prodeje v černé a modré a to s Androidem 9.0 Pie, oficiálně bude oznámen již zítra, a to spolu s topmodelem Redmi K20. Cenově by se měl Redmi 7A pohybovat nepatrně výše oproti Redmi 6A, který ve verzi 2/16GB vyjde na 2 499 Kč. Má Redmi zaděláno na bestseller?

