Redmi 7A je jeden z nejlevnějších LTE smartphonů s plnokrevným Androidem

Do českých prodejen se v uplynulých týdnech dostal nový smartphone od výrobce Xiaomi. Redmi 7A je nejnižší model s plnokrevným Androidem v portfoliu čínské značky. Levnější už je jenom Redmi Go, které běží na systému Android Go. Novinka se prodává v paměťových variantách 2 + 16 GB nebo 2 + 32 GB za cenu 2 790 Kč, resp. 2 990 Kč. Na výběr je černá, modrá a červená barva.

Telefon se vyznačuje 5,45palcovým HD+ IPS displejem bez výřezu, procesorem Snapdragon 439, velkou baterií s kapacitou 4 000 mAh, zadním 13Mpx a předním 5Mpx fotoaparátem a podporou LTE sítí. Naopak se v této nejnižší třídě nedostalo na čtečku otisků prstů (k dispozici je pouze základní 2D identifikace obličeje) nebo na funkci NFC.



Zajímavou barevnou variantou Redmi 7A je Gem Red – červená s přechodem do černé

Zařízení má tělo z matného plastu, který neklouže v ruce a neumazává se. Platí to alespoň pro námi testovanou černou variantu. U červené varianty, která má gradient přecházející do černé a prodává se pouze ve verzi se 32 GB vnitřní paměti, už je povrch lesklejší, ale také vizuálně zajímavější. Telefon patří mezi ty kompaktnější a lehčí.