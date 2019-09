Redmi 8A: obří baterie si žádá rychlé dobíjení, a to i v nižší třídě

Xiaomi postupně doplňuje 8. generaci smartphonů dceřiné značky o nový model Redmi 8A. Ten zamíří na nejnižší okraj portfolia chytrých telefonů s plnou verzí Androidu a překvapí některými prvky výbavy. Zatímco baterie s vysokou kapacitou jsou v tomto segmentu už tradiční, jejich rychlé dobíjení se dosud až tak často neobjevovalo.

Na pohled jde o klasický levný smartphone s plastovým tělem, které se výrobce snaží ozvláštnit vlnkovaným vroubkováním, středovým pruhem a také gradientovým přechodem u některých barev. Na výběr bude černá, modrá a oranžová varianta. Tělo je odolné proti postříkání vodou, potápět byste ho ale neměli. Protáhlý 6,2palcový IPS displej s poměrem stran 19 : 9 vystačí s HD+ rozlišením. Obsahuje kapkovitý výřez pro 8Mpx kameru.

Výkon zajišťuje procesor Snapdragon 439, prodávat se budou varianty 2 + 32 GB nebo 3 + 32 GB paměti. Potěšující je použití nabíjecího USB-C konektoru při současném zachování 3,5mm jacku. Baterie s kapacitou 5 000 mAh se dobíjí pomocí rychlého dobíjení s výkonem až 18 W. Zadní fotoaparát má sice jen jednu čočku, ale zato kvalitní 12Mpx senzor Sony IMX363, který je součástí fotoaparátů například u Xiaomi Mi Mix 3 nebo Mi 8.

Nové Redmi 8A bylo zatím představeno pro indický trh, kde se prodává v přepočtu za cenu okolo 2 200 Kč (bez daně). Je ale pouze otázkou času, než se novinka dostane do Evropy a tedy i na český trh. Tuzemská cenovka by se měla vejít do tří tisíc korun.