Redmi Go je debut Xiaomi s Android Go. Cílí na ty nejméně náročné

Značka Redmi jen pár týdnů od svého vytvoření přichází se svým druhým smartphone. Jde o přístroj Redmi Go, který zamíří do těch nejlevnějších řad a je vůbec prvním telefonem, kde Xiaomi použilo odlehčený operační systém Android 8.1 Go.

Telefon nabídne kompaktní plastové tělo s 5” HD displejem tradičního formátu 16:9. A lákat bude především na 8Mpx zadní a 5Mpx přední kameru. Pozitivní je tak přítomnost 3 000mAh baterie, která se díky slabší výbavě bude zřejmě pyšnit dlouhou výdrží. U výbavy totiž Redmi sáhlo po straším procesoru Snapdragon 425 od Qualcommu, který byl ve střední třídě běžný ještě před 2 lety. Nikoho neoslní ani 1 GB RAM a 8GB vnitřní úložiště, které však lze rozšířit paměťovou kartu. Vzhledem k úspornému systému by však nižší výbava neměla být pro základní použití žádný problém.

Redmi Go je určeno pro evropský trh za cenu 80€ (2000 Kč), lze tedy předpokládat, že se dostane také k nám. K dispozici bude v modré či černé variantě.