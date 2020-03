Redmi K30 Pro dostal Snapdragon 865, čtyři foťáky a neodolatelnou cenu!

Po několika týdnech spekulací byl dnes v Číně oficiálně oznámen topmodel Redmi K30 Pro. Novinka se přitom pyšní úplně jinou designovou linií, než dříve uvedený Redmi K30. Foťák do semaforu a selfie v oválném průstřelu nahradil kruhový fotomodul a 20MPx periskopová selfie. 6,67" AMOLED displej tak nemá žádné výřezy ani průstřely, zabírá většinu čelní plochy v poměru stran 20:9. Do displeje s rozlišením Full HD+ byla zabudovaná optická čtečka otisků prstů, obnovovací frekvence panelu však zůstala na běžných 60 Hz.

Na zadní straně je připraven kruhový fotomodul, v němž je umístěn 60MPx snímač Sony IMX686 s podporou optické stabilizace doplněný 13MPx širokáčem, 5MPx makrosnímačem a 2MPx kamerkou pro rozmazání pozadí. V případě verze označené jako Redmi K30 Pro Zoom dostanete místo makra 8MPx teleobjektiv s optickou stabilizací a s 3× optickým, resp. 30× hybridním, zoomem. Oba modely řady Redmi K30 Pro samozřejmě zvládnou natáčet videa v rozlišení 8K. Tělo telefonu splňuje odolnostní normu IP53.

O výkon se bude starat Snapdragon 865 s 5G modemem, operační paměť může být 6 nebo 8GB. K nim patří i odpovídající kapacita úložiště (128 resp. 256 GB), která je v obou případech typu UFS 3.1. Baterie nabídne nadstandardní kapacitu 4 700 mAh s 33W rychlonabíjením. Součástí hardwarové výbavy je vylepšená vibrační odezva, NFC, infraport, sluchátkový jack, sloty pro dvě SIM i podpora Wi-Fi 6. Uvnitř bude připraven Android 10 s nadstavbou MIUI 11.

Představovací video Redmi K30 Pro:

Redmi K30 Pro se dostane do prodeje 27. března, a to nejprve v Číně a následně v Indii. Základní model 6/128GB vyjde v přepočtu na 10 900 Kč, nejvybavenější varianta Redmi K30 Pro Zoom (8/256) bude stát necelých 15 tisíc korun. O dostupnosti v Evropě se nehovoří, ale bude zřejmě trvat jen pár dní, než Xiaomi představí globální variantu tohoto modelu. Jmenovat by se měla Xiaomi Mi 10T, a oficiálně by se měla světu poprvé ukázat 27. března ve 14:00 hod středoevropského času v tomto YouTube streamu.

Redmi K30 Pro katalog rozměry a hmotnost: 163 × 75 × 8,9 mm, 218 g

displej: 6,7", kapacitní AMOLED, 1 080 × 2 400, 393 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, GPS

paměť: 128 GB, RAM: 6 144 MB, baterie: 4 700 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 865 (8× Kryo 585, 3 GHz, 7nm)

operační systém: Google Android 10

fotoaparát: 64MPx, video (7 680 × 4 320), autofocus, blesk 71 %

vybavenost ?

výhodnost cena:

