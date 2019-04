Redmi Y3: novinka pro selfiemaniaky, která vám nezruinuje peněženku

Xiaomi začne brzy v Indii po boku Redmi 7 prodávat i nový model Redmi Y3. Oba smartphony toho mají hodně společného, tedy až na selfie kamerku, ve které je na tom lépe právě nový Redmi Y3. Přední kamerka umístěná ve výřezu má rozlišení 32 Mpx, zatím nejvyšší mezi všemi dosud prodávanými smartphony od Xiaomi.

Redmi Y3 katalog rozměry a hmotnost: 159 × 76 × 8.5 mm, 180 g

displej: 6.3", dotykový IPS LCD, 720 × 1 520, 267 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS

paměť: 64 GB, microSDHC (32 GB), RAM: 3 072 MB, baterie: 4 000 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 632 (8× Kryo 250, 2 GHz, 12nm)

operační systém: Google Android 9.0 (Pie)

fotoaparát: 12MPx (4 000 × 3 000), video (1 920 × 1 080), autofocus, blesk ?

vybavenost ?

výhodnost ?

žádanost cena: ?

Při focení selfíček se počítá s umělou inteligencí i podporou HDR. V horších světelných podmínkách skládá kamerka čtyři pixely do jednoho, takže z ní na výstupu lezou kvalitnější osmimegapixelová selfíčka. K přisvětlení při focení je použita bílá barva na displeji s maximálním jasem, kamerka dále zvládne pořizovat Full HD videa s elektronickou stabilizací obrazu či váš obličej využít pro odemknutí telefonu (tzv. 360° AI Face Unlock).

6,26" IPS displej dostal rozlišení HD+ a také německým TÜV certifikovaný filtr modrého světla. Displej i záda jsou kryty odolným sklem Gorilla Glass 5, zadní strana nabídne povedený gradient „Aurora“ se zajímavými odlesky, a to v modré a červené. Bez odlesků je pouze základní černá varianta, Na zádech můžeme potkat i duální fotoaparát s přisvětlením (12 + 2 Mpx) či vycentrovanou čtečku otisků prstů. Tělo má také ochrannou vrstvu P2i Coating proti vlhkosti a postříkání, plnohodnotná norma IPxx to ale není. Do vody s telefonem nesmíte.

Nový Redmi Y3 je určen zejména pro selfiemaniaky:

Smartphone pohání Snapdragon 632. Vybrat si můžete kombinaci s 3GB RAM a 32GB pamětí nebo se 4GB operační pamětí a 64GB úložištěm. Baterii o kapacitě 4 000 mAh nabijete pomocí 10W kabelového dobíjení, a to přes konektor microUSB. Vcelku zajímavým přídavkem je přítomnost infraportu na horní hraně nebo podpora dvou SIM karet. Základní varianta 3/32 GB vyjde v přepočtu na 3 300 Kč, vybavenější verze v konfiguraci 4/64 GB pak na rovné čtyři tisíce. Prodeje začnou 30. dubna v Indii, dostupnost Redmi Y3 v Evropě zatím není známa.

Zdroj Mi