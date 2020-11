Reinkarnovaná Nokia 8000 4G se blíží. Výsuvný kryt klávesnice však chybí

Společnost HMD Global uvede brzy na trh Nokii 8000 4G, která však bude postrádat výsuvný kryt klávesnice, jenž byl klíčovým poznávacím znakem Nokie 8800, Nokie 8110 či její aktuálně prodávané reinkarnace. Připravované zařízení tak na obrázku připomíná běžný tlačítkový telefon, u něhož jsou hrany včetně okrajů kláves zakřiveny. Tělo i tlačítka mají být vyrobeny z vysoce lesklého plastu, který má co nejvíce imitovat sklo.

Telefon do výbavy dostane 2,8" LCD displej s rozlišením 320 × 240 pix a na zádech bude připraven 2MPx fotoaparát. Výkon obstará Snapdragon 210 s 512MB RAM a 4GB interním úložištěm. To si navíc rozšíříte microSD kartami až o dalších 128 GB). 1 500mAh baterie bude uživatelsky vyměnitelná, o její nabíjení se bude starat obstarožní microUSB. Telefon bude podporovat sítě LTE, počítá se i s podporou Dual SIM a také s konektivitou přes Wi-Fi. V telefonu se systémem KaiOS bude předinstalován WhatsApp i Facebook.

HMD Global má spolu s Nokií 8000 4G uvést brzy do prodeje i Nokii 6300 4G, což bude oživený model z roku 2006. A až do do takové míry, že se jeho čtrnáct let staré specifikace nemají nijak výrazně lišit (!). Tedy až na displej, který bude o něco větší, jeho úhlopříčka má narůst ze dvou na 2,4 palce.

Tlačítkovým Nokiím ani v době smartphonové zdaleka neodzvonilo:

Zdroj Winfuture