Reklamace stručně a přehledně. Jak se vyhnout problémům a ochránit svá práva

U použitého zboží může prodejce záruční dobu zkrátit, ale maximálně pouze na polovinu. Každý prodejce vás musí o možnosti reklamace informovat v reklamačním řádu, který může být součástí obecných smluvních podmínkách. Pokud daný reklamační řád omezuje vaše zákonné nároky, nejsou taková ustanovení platná, bez ohledu na to, že jste na takové podmínky přistoupili třeba podpisem.

Prodejce vám může naúčtovat náklady spojené s uvedením zboží do původního stavu. Toto vše platí při nákupu na dálku a je jedno, jestli vám zboží z e-shopu doveze kurýr, nebo si jej vyzvednete na prodejně. Při přímém nákupu zboží v kamenném obchodě lhůta na vrácení neplatí.

Zakoupené zboží můžete bez udání důvodu vrátit prodejci do 14 dní od vyzvednutí. Nejpozději poslední den lhůty musíte zboží vrátit, případně mít doklad o jeho odeslání, připojený musí být i dokument o odstoupení od smlouvy. Zboží může být rozbalené, ale nesmí být použité. Výrobce vám do 14 dní od vašeho oznámení musí vrátit peníze, přičemž v částce musí být zahrnuté i vaše náklady na doručení zboží k vám.

Při jednání je zbytečné se rozčilovat a křičet, buďte slušní, avšak stůjte si za svým. Je třeba vědět, na co máte ze zákona právo, stejně tak byste měli znát i pravidla pro druhou stranu. Základem úspěšné reklamace však stále zůstává papírová válka: tištěná účtenka, správně vyplněný reklamační protokol atd.

Záruka u baterií

Je potřeba rozlišovat termíny záruka a životnost. Záruka na baterii trvá dva roky, ale nevztahuje se na pokles kapacity, který vzniká používáním. Životnost baterií, nejčastěji 6 nebo 12 měsíců, je někdy mylně označovaná jako záruka. V tomto období je možné reklamovat ztrátu kapacity, ale třeba nafouknutí nebo zkrat baterie můžete řešit klidně po 23 měsících.

Kde reklamovat?

Zboží můžete reklamovat na libovolné prodejně prodejce. Přesněji tam, kde to umožňuje povaha prodávaného sortimentu, na obvyklém místě podnikání nebo v sídle. Když si koupíte notebook od firmy XYZ v Praze, klidně jej můžete odnést na pobočku do Brna.

Někteří prodejci vás při reklamaci přímo odkáží na servis; toho se není třeba bát, obvykle jde o logistickou zkratku, která může reklamaci o několik dní zkrátit. Prodejce by stejně poslal zboží do daného servisu a servis by jej pak musel poslat zpět prodejci, kde si jej vyzvednete. U softwaru je postup trochu jiný, tedy se vše řeší on-line. Reklamaci mobilních aplikací jsme se věnovali v supertématu Computeru 11/17.

Účtenka a obal

Při reklamování nemusíte mít originální obal. Pokud jej prodávající vyžaduje, nemá na to zákonný nárok a můžete ignorovat i reklamační řád, kde může takováto podmínka být. Nemusíte mít ani účtenku: stačí dokázat, že jste zboží koupili. Může to být výpis z účtu, originální obal nebo svědectví dalšího člověka. V případě hardwaru se prodejce často spokojí s výrobním číslem, IMEI nebo jiným unikátním označením. Přesto, pokud si účtenku schováte, máte o starost míň. Jestliže kupujete zboží v e-shopu, kde jste registrovaní, máte často všechny dokumenty on-line.