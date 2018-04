Rekordní výkon neznamená rekordní cenu. Honor View 10 je na pultech a také u nás v redakci

Předprodeje končí, Honor View 10. Proč by vás to mělo zajímat? Třeba protože vám záleží na maximálním výkonu a aspoň podle Antutu je to právě tenhle mobil. Jedním dechem je nutné dodat, že data jsou poněkud stará a aktuálně prodávané Galaxy S9 a některé další novinky už Honor překonaly. Jde však o vlajkové modely svých značek a stojí přes 20 tisíc, kdežto za View 10 chce Honor jen 12 790 Kč.

Kromě pultů obchodů dorazil View také k nám do redakce, takže v galerii najdete fotky, v příštích dnech přidáme první dojmy a recenzi.