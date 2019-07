REPORTÁŽ: Dortmundský Go Fest byl monstrózní oslavou fenoménu Pokémon

Byla sobota 2:40 ráno, když jsem z Ostravy přes polské Katowice vyrážel na Go Fest do Dortmundu, největší letošní evropský sraz hráčů Pokémon Go doslova z celého světa. Vybral jsem si ranní let, abych toho za necelých šest hodin hraní stihl co nejvíce.

Na letišti v Dortmundu jsem při výstupu z letadla musel běžet a jen taktak jsem stihl AirportExpress v 8:00. Na druhou stranu, pokud bych neseděl v sedmé řadě a letadlo doletělo na čas, nikoliv s předstihem, zcela jistě by mi ujel. V sobotu jezdí expresní spoje každou hodinu, přes týden jsou to dva do hodiny.



Vstup na Go Fest, u mého vstupu Buschmühle bylo pokéstop a pokémonů suverénně nejméně. A toto jsou vzácné pohledy z Westfalenparku, kde je vidět jen zlomek z budoucího počtu hráčů...

Autobusová linka z letiště mě zavezla přímo před hlavní budovu nádraží v centru města za 9 EUR, následně jsem přestoupil na U-Bahn, místní variantu metra, které mě za 15 minut zavezlo na stanici Westfalenpark. Ta přímo sousedí se stejnojmenným parkem, který je chloubou města, a už druhým rokem dějištěm největší evropské akce Pokémon Go. Plnohodnotný Go Fest se zde však letos odehrál vůbec poprvé.

Bez lístku se k bonusům nedostanete

Go Fest je monstrózní čtyřdenní akce, na kterou bylo třeba zakoupit lístek dopředu, a to přímo v mobilní hře Pokémon Go. Stačilo vstoupit do losování, a pokud jste „vyhráli“, mohli jste si zakoupit vstupenku na jeden ze čtyř herních dní. První účastníci se tak do Go Fest dostali již ve čtvrtek, a na Redditu sdíleli první dojmy a novinky přímo z místa dění, já jsem zvolil sobotu i z toho důvodu, že jsem mohl využít doporučení ostatních hráčů a vyhnout se některým chybám při hraní.



Pár selfíček z Go Festu...

Go Fest každý den trval od 10:00 do šesté večerní, v případě zakoupeného lístku Early Access, jsem ve Westfalenparku mohl chytat již od osmé ranní. Vstupenka byla sice dražší, ale z mého pohledu se to vyplatí. Vstoupil jsem do parku v 8:45, a zhruba do jedenácti byla hra stabilní a reagovala rychle, bez záseků a chybových hlášení. Navíc nebylo třeba vstupenku nějak speciálně aktivovat, hra měla informaci o tom, že máte vstup zaplacený, takže jste mohli již ve frontě na osobní kontrolu začít chytat.

Jak se z ČR dostat do Dortmundu? hráči ze severní Moravy mají nejrychlejší spojení do Dortmundu přes letiště v polských Katowicích. Létají zde tři spoje denně od společnosti Wizzair, a pokud cestujete jen s batohem, vyjde letenka dost levně

alternativou může být i polský Krakow, čtyřikrát do týdne zalétává do Dortmundu i Ryanair

Z jižní části republiky můžete využít spojení z Vídně (Wizzair jednou denně) nebo z Mnichova (EuroWings třikrát denně)

nadšenci mohou zvolit i cestu autem, která z Prahy trvá necelých 7 hodin, a to směrem Drážďany - Lipsko - Kassel - Dortmund

Ta byla podobná jako u open-air festivalů, netrvala více než dvě minuty, a součástí kontroly byla i kontrola batohů a kabelek. Největším problémem byly lahve s tekutinami, podle pořadatele jste mohli mít s sebou maximálně 0,33l lahev, ale i ta byla kontrolou často vyhazována. Někteří hráči však dovnitř prošli i s litrovou lahví od limonády. Do prázdné lahve jste si v parku mohli na třech stanovištích čepovat čistou pitnou vodu, mohly být však být o něco lépe značeny. Našel jsem jednu ze stanic až zhruba po dvou hodinách.



Kolem jedenácté se již hratelnost zhoršila, 15 minut jsem se nemohl přihlásit do hry, příp. se objevovala tato chybová hlášení

Když jsem vstupoval do parku, u vstupů jsem neregistroval větší fronty. Přímo na lístku měl každý uveden „svůj“ vchod, takže byla zátěž návštěvníků rovnoměrně rozprostřena. Už při dřívějším vstupu do parku se na chodníčcích shlukovaly davy lidí, ke kterým jsem se přidal a za chůze chytal ty největší novinky. A to také všichni ostatní, všude byl klid a lidé trpělivě chytali první speciální pokémony, zejména regionálního Carnivine, jehož domovem jsou americké státy Florida a Jižní Karolína.



Pohledy na Go Fest - tolik lur a pokéstop najednou jsem ve hře ještě neviděl. Bez lístku na Go Fest jich v parku byla jen zhruba desetina

Rozdíl výskytu pokémonů s lístek na Go Fest a bez lístku, byl markantní. Hráči bez vstupenky viděli pouze poloviční počet pokéstopů a žádné ze speciálních pokémonů. Pouze ty, které v Dortmundu běžně vídají v městské zástavbě. A to byl rozdíl oproti loňskému Safari Zone, kdy bylo možné chytat v dalších částech Dortmundu prakticky to stejné jako ve Westfalenparku.

Mobilní sítě dostaly zabrat

Zhruba po třech hodinách hraní se do Westfalenparku dostali i poslední ospalci, a bylo zřejmé, že největší koncentrace lidí znamená i pomalou odezvu herního severu. Park byl rozdělen na čtyři základní herní oblasti podle typu pokémonů. Zdaleka nejlákavější částí byla Rocky Terrain, v jejíž středu se skvěla umělá jeskyně. Okolo se to mělo hemžit kamennými a zemními pokémony, byť v reálu zde bylo pokémonů poměrně málo. Zato hráčů tolik, že jsem na herních chodníčcích 2km a 5km trasy musel několikrát s davem úplně zastavit.



Takto to vypadalo během dne v parku, hráči byli úplně všude

V odpoledních hodinách se objevily problémy s konektivitou ve společné části Boat Lake (vodní pokémoni) a Mysterious Woods (travní), takže jsem se do hry nemohl 15 minut přihlásit. A i poté měla hra velmi dlouhou odezvu. Při kliknutí na pokémona na mě vyskakovala hláška „Lure Modul nelze přidat“, která byla úplně mimo mísu. Často bylo nejlepší odejít od hlavního davu, a poté přihlášení opět fungovalo.



Čtyři základní herní oblasti - Boat Lake, Rocky Terrain, Steel Factory a Mysterious Woods

V Německu jsem však využíval sítě Deutsche Telecomu, což byla zřejmě ta nejlepší varianta. S velkými výpadky se během čtyř dní potýkali ti, kteří se připojovali přes Vodafone. Přímo v areálu jsem pak nalezl jednu dokrývací BTS pro posílení kapacit sítě, a určitě jich zde bylo ještě několik.

Na kolik mě vyšel Go Fest Na Go Fest jsem vyrážel z Ostravy směrem na letiště do Katowic, jednalo se o jednu z nejlevnějších variant, jak se do Dortmundu dostat. Závisí zejména na tom, s jakým předstihem si pořídíte letenky nebo zda budete v Dortmundu přespávat. Pokud zůstanete na noc a nebudete rezervovat mezi prvními, může se cena ubytování v průběhu Go Festu vyšplhat i přes šest tisíc za jednu noc! Ostrava - letiště Katowice - mikrobus Leo Express - 429 Kč

zpáteční letenka Katowice - Dortmund - 188 PLN ( 1 128 Kč )

) AirportExpress z letiště v Dortmundu k hlavnímu nádraží - 9 EUR ( 230 Kč )

) 2 × lístek na U-Bahn (trasa Dortmund Hbf. - Westfalenpark) - 2 × 2,90 EUR ( 148 Kč )

) vstup na Go Fest (Early Access) - 35 EUR ( 893 Kč )

) Autobusový spoj Flixbus z letiště Katowice - Katowice - Ostrava ( 204 Kč )

) Celkem: 3 032 Kč (v ceně není zahrnuto jídlo a pití)

Ke konci herního dne už se dalo hrát jen v oblastech Mysterious Woods a Steel Factory, kde bylo nejméně hráčů. I tak ale byly všechny chodníky plné, takže jsem se musel pohybovat (a zdaleka jsem nebyl sám) jen po trávě. Celý park je však velmi dobře stylizován a udržován, a i při odhlédnutí od mobilu bylo na co koukat, zejména na vodní plochy, zátiší s lavičkami, dětská hřiště a na kvetoucí rostliny.

Chodit nebo sedět? Hrát nebo vyměňovat?

Davy hráčů jasně poukázaly na to, že Pokémon Go je od svého vydání v roce 2017 stále velký fenomén. A zajímavá byla i skladba hráčů, potkal jsem rodiny s dětmi, velký počet starších párů-důchodců, skupiny mladších, ale i samostatně hrající starší dospělé.



Svůj lounge to měl tým Valor, Mystic i Instinct. U každého byla i stanice pro doplnění vody

Díky bezbariérovému přístupu bylo v parku i spousta vozíčkářů, jede z nich měl s sebou dokonce kyslíkovou lahev, byl zde i pán s umělou končetinou. Skladba hráčů tedy byla opravdu pestrá, rozhodně neplatí, že Pokémon Go je pouze pro děti. Ty byly v menšině.



Zde se odehrávaly PvP souboje, nabíjecí stanice měly vývody jen s microUSB, pokud jste neměli redukci, telefon jste si nedobili. Takto vypadaly rozcestníky a oficiální mapa akce

V průběhu Go Festu jsem neustále chodil mezi regiony a za 5,5 hodiny jsem nachodil 20 kilometrů. Jedna taktika je být neustále v pohybu, druhá je úplně opačná. Spousta hráčů si vybrala místo ve stínu ve vybrané herní lokaci a chytali zde tak dlouho, dokud neměli kýženého pokémona, a poté se zase přesunuli dále. Největšímu zájmu se těšily speciální verze pokémonů, tzv. Shiny, které mají i sběratelskou hodnotu při vzájemném vyměňování.

Všichni chtěli získat stejné pokémony

K výměnám byla určena speciální lokace Trading Outpost. Na kartičku jste z jedné strany napsali, které pokémony nabízíte, a které chcete získat. Někteří měli tyto visačky na batohu při pohybu na celém Go Festu. Pak už se stačilo jen domluvit s ostatními, co za koho, přidat si druhou stranu jako přítele, a uskutečnit výměnu.



V Trading Outpostu probíhaly výměny pokémonů, někteří této příležitosti využili i pro hledání své životní lásky... a nebo piva

Největší zájem byl o regionální pokémony, kteří v Evropě k dispozici nejsou. Téměř všichni na svých cedulkách uváděli zájem o pokémony Azelf, Uxie, Pachirisu a Relicanth. Dále byl zájem o různá písmena pokémona Unown či se vyměňovali přebyteční Shiny či legendární pokémoni. Speciálních tradů (nový záznam v pokédexu, legendární či shiny pokémon) mohlo být až pět, běžně je přitom Special trade omezen jen na jeden denně.

Co si určitě přibalit s sebou? Pokud se na Go Fest vydáte v roce 2020, nezapomeňte s sebou: powerbanku - minimálně 10 000mAh, ideálně dvě, příp. náhradní telefon

kšiltofku a opalovací krém - v případě, že budou teploty stejné jako letos (přes 30 stupňů)

peníze v hotovosti - stánky na Go Fest přijímají pouze hotovost, bankomaty jsou jen v okrajové části parku, doporučuji se předzásobit, a pokud prahnete po předmětech s motivy pokémonů, postavte se do řady co nejdříve

určete si preference - pokud chcete absolvovat PvP nebo autogramiádu, hned po vstupu do areálu si zajistěte vstupenky na tyto akce

uvolněte si místo v batohu - 220 volných pozic pro pokémony rozhodně nestačí, odstraňte přebytečné pokémony, ať v Dortmundu ve spěchu nesmažete i ty, kteří by se vám mohli hodit

cedulku s nabídkou výměny - třeba na batoh si připevněte papír s tím, co nabízíte, a s tím, co poptáváte. Přijdete i své herní ID a číslo pro rychlé navázání přátelství

jídlo - není na škodu si přibalit tatranky nebo čokoládové tyčinky. Na Go Festu je sice dost stánků, ale také velké fronty. A ceny jsou spíše „festivalové“, trojúhelník pizzy vyšel na 5 EUR (128 Kč), a po jídle jste zůstali hladoví...

Jako první jsem získal pokémona Chatot, a to směnou s jediným českým trenérem, kterého jsem v Dortmundu potkal. Jel ještě s kamarádem autem z česka, a cesta jim zabrala šest hodin. Další rychlou výměnou byl zisk Tropiuse, jako třetí jsem získal Torkoala od hráčky z Vietnamu. Čtvrtým do party byla růžová verze pokémona Shellos od hráče, který sbíral pouze nekonečné množství pokémona Gardevoir. A všeho ostatního se zbavoval. Inu, v Pokémon Go si každý hledá tu svou oblast zájmu...



Mé čtyři vytradované novinky. Pro sběratele je už jen toto důvod k tomu, aby si na Go Festu zaplnili chybějící místa v Pokédexu

jako poslední jsem získal dalšího Tropiuse, a to výměnou za Taurose. Paní s kočárkem měla naspěch, tak jsem ji alespoň takto pomohl. Ale tím to rozhodně nekončilo, každý ze tří týmů měl na Go Festu svou lounge, kde se dalo odpočinout, pobavit se s dalšími hráči nebo soutěžit o ceny. Soutěžit bylo možné i v PvP soubojích, lístky se rozdávaly ráno, a pokud jste porazili alespoň jednoho soupeře, získali jste věcné ceny s tématikou pokémonů. První pak dokonce medaili.



Fronta na podpis a fotku YouTubera Trainer Tips

A pokud vás chytání pokémonů na chvíli omrzelo, mohli jste si vystát frontu na podpis se známými Pokémon Go „influencery“, jako je Trainer Tips, Reversal nebo Mystic 7. Fronta však byla i na hodinu, a parném odpoledni, kdy autogramiáda začala, to pro čekající musel být dost náročný zážitek. Další fronta se tvořila u stánku, kde bylo možno se vyfotit s maskoty Eevee a Pikachu, a zde se sdružovaly zejména rodiny s dětmi.

Vše se stihnout nedalo

Z Go Festu jsem si odnesl ucelený herní zážitek, který asi jen tak něco nenahradí. Monstrózní akce měla pro každého něco, ale vše se stihnout nedalo. Sám jsem pouze chytal a plnil speciální úkoly, jejichž výsledkem byl legendární pokémon Jirachi. Toho v současné době mají jen ti, kteří se zúčastnili Go Festu. Zbytek času jsem věnoval vyměňování pokémonů. Za pět a půl hodiny chytání jsem našel 5 shiny pokémonů, další čtyři jsem ještě pochytal cestou na letiště.



Pokémon Jirachi byl odměnou za splnění úkolové linie skládající se z pěti částí, dalším bonusem byl pokémon Carnivine a Unown, který se vyskytoval v písmenech W A K E U P !

Akce byla velmi dobře zorganizovaná, v terénu se pohybovali lidé, kteří uměli poradit. Nechyběl ani help desk, stan pro kojící, prodejna se suvenýry s tématikou Pokémon Go (i zde byly obří fronty), v areálu bylo připraveno několik sanitek. Dopoledne jsem si všiml, že jedna z nich odvážela pacienta, jinak se Go Fest obešel bez incidentů. Hráčům Pokémon Go můžu účast na příštím ročníku jen doporučit, investované peníze za herní zážitek rozhodně stojí.

Podobná akce již letos proběhla v americkém Chicagu: