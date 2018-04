Retro Nokia: Příští prý bude N95 a přerod bude jiný, než byste čekali

Finové přišli na skvělý způsob, jak těžit ze silného jména Nokia a bohaté historie značky. V únoru 2017 zvedli mobilní svět ze židle návratem Nokie 3310. Letos v únoru už veřejnost čekala, co přijde a prohnutá Nokia 8110 s vysouvacím krytem nezklamala. Ale co bude dál?

Dvě jmenované retro Nokie postupují podle stejného receptu – vzít současný „hloupý“ telefon a ušít mu nové plastové šaty, které odkazují na jeden z legendárních modelů z minulosti. Asi by to tak mohlo fungovalo pár dalších let, ale Finové prý chtějí posunout celý tenhle reinkarnační byznys na vyšší level.

Jde pouze o spekulace, na jejichž potvrzení budeme čekat dlouhé měsíce, ale příští legendou s novým kabátem má být Nokia N95. Modely 3310 a 8110 jsou skvělou reklamou pro značku – silný příběh, atraktivní na pohled, ale technika je koncepčně stará. Ne že by se tyhle kuriozity neprodávaly (8110 teprve začne), ale hlavní byznys firmy je jinde, v chytrých telefonech.

Nokia N95 (2019) bude jiná – spojí retro koncept a bude to špičkově vybavený smartphone. Vlastně už to Finové opatrně zkusili letos – s Nokií 8 Sirocco, která si vzala jméno z kultovního modelu 8800 Sirocco. Ale kromě použití oceli a po stranách zahnutého displeje je to vlastně docela normální dotykový smartphone.

Nokia N95 (2019) má přinést něco opravdu nového. Z legendy roku 2006 si vezme vysouvací konstrukci, ale nečekejte ani numerickou klávesnici, ani ovládání hudebního přehrávače. Spodní část se bude vysouvat pouze na jednu stranu (nahoru), jen o kousek a na vzniklém převisu bude selfie kamera, sluchátko a další senzory, které se nevejdou na čelní stranu, protože tu bude „ze 100 %“ zabírat displej. Ani výřez nahoře, ani silnější rámeček dole, nic než displej s rovnoměrným tenkým rámečkem. Čtečka otisků bude integrovaná v displeji.

Vlastně to až tak originální nápad není, něco podobného už vidíme v prototypu Doogee mix 4, který vzal před kameru . Jistě, i tohle řešení má nevýhody, především je telefon nad poměry tlustý a pohyblivé části znamenají potenciální problém do budoucna, ale pokud chcete opravdu bezrámečkový design v dohledné době, zatím k němu nevede mnoho jiných cest.