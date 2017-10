Revoluce, kterou nikdo nežádal. ZTE Axon M je „první skládací mobil na světě“

Ani Samsung, ani Lenovo, ani Apple. Čínské ZTE představilo první skládací mobil na světě. Ale je to ta revoluce, na kterou jsme čekali? I s tím prvenstvím buďme opatrní, vždyť podobné věci zkoušelo už v roce 2012 Sony (Tablet P) a Kyocera ještě o rok dříve (model Echo).

ZTE Axon M má dva identické 5,2" displeje s Full HD rozlišením. Buď používáte jeden v režimu běžného smartphonu, nebo si složíte plochu o úhlopříčce cca 6,9" a rozlišení 1920 × 2160 pixelů. Pihou na kráse je těžko přehlédnutelný předěl s šířkou několika milimetrů – o přeměně mobilu na tablet se tedy mluvit nedá. Když už jsme u milimetrů, tak složený Axon M je 12mm tlustý (a váží 230 gramů).

Škoda, že kloub neumožní mobil zavřít i displeji k sobě. U počítačů je taková konstrukce běžná.

Dva displeje je možné používat ve čtyřech režimech, přepíná se mezi nimi virtuálním tlačítkem, které přibylo vedle klasické androidí trojice Domů, Zpět, Poslední spuštěné aplikace.

Zrcadlení ukáže na obou panelech to samé Režim spojených displejů dá větší plochu například webové stránce, nebo řadě jiných aplikací (které se nezaleknou atypického rozlišení) V multitaskingu můžete na každý displej poslat, co vás napadne. Viděli jsme ukázku, kdy na každém displeji běží jiné video. V takovém případě vyskočí virtuální přepínač, kterým zvolíte, který přehrávač bude posílat zvuk do reproduktorů/sluchátek. Zajímavá je možnost přetahovat data z mailu do kalendáře, z galerie do rozepsané zprávy apod. Jedna aplikace v děleném režimu. Na spodním displeji máte rozměrnou klávesnici, nahoře třeba tabulku, kterou vyplňujete. Na horním displeji se přehrává YouTube video, na spodním můžete procházet komentáře. Spodní displej zobrazí gamepad, na horním běží hra. A tak dále. Zní to atraktivně, ale aby to dávalo smysl, je třeba zásah vývojáře.



Několik ukázek využití dvou displejů z praxe.

Dva roky starý čipset Snapdragon 821 napovídá, že ZTE tento mobil vyvíjelo déle, než je obvyklé u klasických „placek“. Proti operační paměti 4 GB RAM nelze namítnout vůbec nic, úložiště o kapacitě 64 GB je stále ještě nadstandard, pomoct si můžete microSD kartou. Achillovou patou bude baterie o kapacitě 3 180mAh. Pro smartphone s jedním displejem je to průměr, jakás-takás záruka přežití pracovního dne. Při dvou displejích lze očekávat problémy s výdrží.

Nechybí 3,5mm konektor pro sluchátka, nabíjí se přes USB-C, čtečka otisků je v tlačítku na boku. Android je ve verzi 7.1.2, o updatu se výrobce nezmiňuje, ale je jen logické, že s Androidem upraveným pro takto specifické zařízení to bude daleko složitější.

Vtipným a překvapivě praktickým detailem je, že mobil má pouze jediný fotoaparát – můžete jej přepínat mezi klasickým a selfie režimem podle toho, na kterém displeji (zavřeného telefonu) si zobrazíte hledáček. Takhle kvalitní selfies jen tak někdo nemá. Ale abych jen nechválil – pro selfie kamery je vhodný širší úhel záběru, což zde nehrozí. A pak je zde obrazová kvalita – zahraniční novináři, kteří si s Axonem M pohráli, příliš nechválili (spíš naopak). Ještě pár čísel: 20 MPx, světelnost f/1,8 a dvojitý LED blesk.

Premiéra ZTE Axon M (ukázky práce se dvěma displeji v čase 13:00):

ZTE Axon M se ještě před vánoci začne prodávat v USA za 725 dolarů. Do Evropy má přijít v prvním kvartálu 2018, po přepočtu a přidání daně by mohlo jít o částku kolem 21 tisíc. A to je hodně. Zařízení je to rozhodně zajímavé, ale obávám se, že trpí až příliš mnoha kompromisy.