Revoluce mívají oběti, ale problémy iPhonu X jsou jen nafouknutá bublina. Zatím

iPhone X má řadu problémů s displejem, GPS, reproduktorem a bez chyby není ani software. Že by Apple nezvládl výrobu technologicky přece jen nového telefonu? Nebo mají problémy s kontrolou kvality?

Špička konkurenční platformy Android, smartphone Pixel 2, je na tom podobně. Ale není to jen tím, že jsou tyto atraktivní superphony více na očích? Není to jen bublina nafouknutá médii, která se chytají každého ojedinělého problému? Možná. Ale podobně atraktivní Samsung Galaxy S8 takovéhle problémy na jaře neměl... Na druhou stranu na průšvih levelu Galaxy Note 7 (který musel Samsung kompletně zrušit kvůli doutnající baterii) to rozhodně není.