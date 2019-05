Revolut oznámil spuštění Apple Pay a chystá velké novinky

Revolut představil novinky na příští měsíce. Našince nejvíce potěší podpora Apple Pay od konce června. Přidat půjde jak virtuální, tak fyzické karty, a to dokonce ještě před jejich doručením, což potěší nové uživatele. Revolut ovšem myslí také na uživatele Google Pay, kteří budou moci konečně využívat i karty VISA (ještě v květnu). Pro ty, kteří raději platí klasickou kartou Revolut spouští Metal karty ve více barvách jako je vesmírně šedá, stříbrná a růžově zlatá.

Další užitečnou novinkou jsou skupinové trezory (group vaults), které budete moci sdílet s více uživateli a společně tak šetřit peníze. Funkce by se do aplikace měla dostat během 2 týdnů. V budoucnu sem budou moci skrze odkaz přispívat i uživatelé mimo Revolut. Během konference zazněla také informace, že do půl roku se pro spořící uživatele chystá zavedení úrokových sazeb.

Zajímavou novinkou je Revolut Youth zaměřený na děti, resp. jejich rodiče. Ti budou mít přehled o penězích a transakcích dítěte a budou jim moci skrze aplikaci uvolňovat prostředky, jakožto kapesné pro jejich Revolut kartu. Děti pak mohou platit, ale i spořit do trezorů. Připraven je také systém odměn za dobré chování.

Revolut nově umožní nakupovat i akcie vybraných amerických firem jako je Apple, Microsoft, Alphabet, Tesla a další. To nejzajímavější však je, že akcie umožní rozdělit i na menší části podobně jako kryptoměny. V prezentaci byla funkce demonstrována nákupem 0,56 akcie Applu. Uživatelé předplatného Metal budou mít obchodování neomezené a bez poplatku, premium uživatelé získají 8 bezplatných obchodů měsíčně a neplatiči si budou muset každý měsíc vystačit se 3 obchody bez poplatků.

Funkce během několika dní spuštěna pro insider testry a v dalších týdnech budou do beta testování puštěni také předplatitelé Metal účtu. Kdy bude služba spuštěna pro všechny zatím nevíme.