Revolut v ČR spouští Google Pay. Jestli jste mezi vybranými, zjistíte jednoduše. Apple Pay přijde vzápětí

Revolut v České republice spustil platby Google Pay. Zatím tedy ne pro širokou veřejnost, zatím jen pro členy beta programu, ale v rámci tzv. soft launch budou pomalu přibývat další. Moje starší karta už Google Pay umí, zda jste mezi vybranými i vy, zjistíte snadno. Stačí stáhnout aplikaci Google Pay a zkusit do ní přidat údaje vaší Revolut karty.

Ze zjištěných informací to však vypadá, že je funkce zatím dostupná hlavně držitelům fyzické karty MasterCard. Brzy se však dočkají i ti s kartou Visa. Pokud jste tedy klienti banky, která Google Pay nepodporuje, je Revolut svělá alternativa. Založení účtu zabere 5 minut.

V Revolutu jsme se poptali, jak to vypadá se spuštěním Apple Pay, kterou zatím u nás nepodporuje žádná z bank. Odpovědí je, že Apple Pay je zatím ve fázi vývoje a jednání s Applem a zatím se nedá říci, zda jej spustí za měsíc nebo za rok. Z twitterových vyjádření to však vypadá, že spuštění Apple Pay je opravdu hudbou velmi blízké budoucnosti. Víme také to, že i zde bude služba nejprve uvolněna v rámci beta testování.

Hey, Thomas! We are putting the final touches on our Metal card plan! We hope to have some major updates on our Metal card and Apple Pay in the very, very near future! Stay tuned! 😉