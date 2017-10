Roaming už padnul, teď se EU zaměří na předražené volání do zahraničí

Mnohaleté tažení za zrušením roamingu bylo završeno letos v červnu. Ale regulační snahy EU tím nekončí, v Evropském parlamentu vzniká návrh na snížení cen mezinárodního volání (a SMS).

Připomeňme si „roamingový paradox“. Z Prahy do Atén voláme za cca 15 Kč (přesněji v boxu níže), jde o volání do zahraničí. Když ale se stejnou SIM kartou do stejných Atén zavoláte z Vídně, už je to roaming a minuta vás stojí cca 1,50 Kč (podle tarifu).

Opět jde o regulaci v rámci EU, takže volání do třetích zemí mimo EU zůstane na tzv. neviditelné ruce trhu a cenotvorbě operátorů. O prospěšnosti či škodlivosti regulace lze polemizovat, ale v oligopolním odvětví své místo má.

Mezinárodní volání v EU O2: web | cena: cca 20 Kč/min.

T-Mobile: web | cena: 7 až 15 Kč/min.

Vodafone: web | cena: 11,50 Kč/min.

Toto odůvodnění ostatně stojí i v aktualitě Evropské organizace spotřebitelů (BEUC). Uvádí, že právě nedostatečná konkurence na vnitrostátních trzích vede k drahotě, když si hrstka operátorů účtuje ceny vysoko nad náklady. Zákazník pak nemá kam přejít, levnější konkurence prostě neexistuje…

Druhá strana roamingové mince

K narovnání tohoto stavu podpořili europoslanci větší kompetence národních regulátorů (u nás ČTÚ). Ti by měli s centrálními orgány v Bruselu lépe spolupracovat a zároveň ve svých zemích bdít nad dodržováním pravidel ze strany operátorů.

Generální ředitelka BEUC Monique Goyens k tomu řekla, že na jednotném trhu nemají být propastné cenové rozdíly jen protože člověk žije „ve špatné“ zemi, kde je draho a volá někomu jinému za hranice: „EU musí zajistit, aby se telekomunikace nestaly hřištěm jen pro hrstku velkých hráčů. Je dobrou zprávou pro spotřebitele, že Evropský parlament chce poskytnout regulačním orgánům nástroje, které posílí konkurenci a předejdou vzniku oligopolů.“

