Robotický vysavač Electrolux zapnete na dálku přes smartphone a vracíte se do uklizeného bytu

Robotický vysavač je základem moderní chytré domácnosti. Pořídit se dají cenově dostupné modely za několik tisíc, naopak ty nejdražší robovysavače se s cenou šplhají i na desetinásobek. Electrolux Pure i9 patří k těm pokročilejším modelům, které jsou připojené na Wi-Fi, a tím pádem je můžete ovládat také na dálku pomocí aplikace ve smartphonu.



Vysavač se vyrábí ve čtyřech barevných provedeních

Zatímco někteří jiní výrobci už chytré vysavače s Wi-Fi nabízejí, u Electroluxu jde o první takový model. Proto nás zajímalo, jak se tradiční švédská značka domácích spotřebičů s tímto úkolem vypořádá. Vysavač nepatří k těm nejlevnějším – prodává se za 22 tisíc korun. Na některých zahraničních trzích narazíte na identický model pod názvem AEG RX9.

Electrolux Pure i9 na produktovém videu:

Na rozdíl od jiných, povětšinou kruhových robotických vysavačů, má Electrolux půdorys přibližně rovnostranného trojúhelníku (design nazývaný Trinity), což napomáhá lepšímu zajíždění do rohů místnosti a zlepšuje se tak dosah malého rotačního kartáčku, umístěného v jednom z předních výběžků vysavače. Většinu těla tvoří plasty, které ale nepůsobí laciným dojmem, a na výběr jsou dokonce čtyři barvy. Zařízení váží zhruba 3 kg.

Pokročilý navigační systém

Pro navigaci robota v místnosti slouží frontální kamera s možností mírného vertikálního pohybu a také dvojice laserových senzorů. Pomocí obrazu z kamery a od předmětů odražených paprsků vysavač naskenuje a sám pro sebe vymodeluje 3D mapu uklízené místnosti. Systém pracuje opravdu dobře, kolizí nebo nechtěného oťukávání nábytku bylo při testování naprosté minimum.



Vysavač obsahuje hlavní XXL kartáč (ve spodní částí za mřížkou) a také boční PowerBrush

Vysavač nepřehlédl ani pohozené ponožky nebo na zemi odložený časopis. Na pozoru se má také před schody. Jediná překážka, která při testování unikla jeho pozornosti, byl světlý provázek, který se mu následně zamotal do hlavního kartáče. Pokud ale ohlídáte volné konce kabelů, nezůstane mnoho nástrah, na které by se detekční systém 3D Vision nachytal.

Bezpečnostní systém robota okamžitě vypne, pokud jej během vysávání zvednete ze země

Co se týče sacího výkonu, tento údaj výrobce nikde přímo neuvádí. Měli jsme obavu, zda bude dostatečný pro vysávání kobercových ploch, ale Pure i9 ukázal, že je opravdu univerzální, jak jeho výrobce uvádí. Hlavní kartáč nemá problém s plovoucí podlahou, parketami, linem, kachličkami, ani s koberci s nízkým vlasem. U kobercových ploch dochází k brzdění pohybu bočního rotačního kartáčku PowerBrush a motorek vysavače v odporu trochu víc vrčí, ale na výsledek vysávání to vliv nemá. Koberec a jeho chlupy může být nad podlahou vystouplý max. 2 cm, jinak ho vysavač vyhodnotí jako překážku a nenajede na něj.

Přehledná aplikace

Způsob, jakým si algoritmus vysavače dokáže rozvrhnout celou luxovanou plochu, vychází z obdélníků. U členitějších místností nepravidelných tvarů ji rozdělí na několik menších obdélníků a ty potom vysává ve spirále od obvodu do středu proti směru hodinových ručiček. Nezabloudí ani při přejíždění mezi obdélníkovými zónami. Pouze při použití funkce Spot, tedy důkladnějšího vysávání plochy cca 1 × 1 metr, se stalo, že se poněkud ztratil a začal celou místnost vysávat nanovo.



Aplikace je přehledná a jednoduchá. Aktualizace přidala i statistiku vysávání

Vysavač lze ovládat tlačítky na těle, anebo přes Wi-Fi pomocí aplikace ve smartphonu. Dálkový ovladač k dispozici není. O čase a stavu informuje malý LED displej a ikony, které indikují dobíjení, připojení k síti nebo zaplnění zásobníku. Prvotní připojení k přístupovému bodu je snadné a navede vás na něj krátký návod na krabici. Při prvním spojení musí být vysavač i smartphone připojen na stejnou Wi-Fi, po spárování s aplikací už potom může být telefon připojen kdekoli, i přes mobilní data, a spouštět tak vysavač na dálku.



Aplikace ukazuje stav vysavače

Aplikace je jednoduchá a přehledná – umožní dát vysavači jméno, zapnout/vypnout, poslat jej do dokovací stanice, aktivovat režim Spot a naplánovat časy vysávání. Zde je na výběr pouze jeden časový slot denně, takže častější bezobslužné vysávání než jednou za den není možné. Nová verze aplikace vylepšila některé nepřesné popisky (např. Zapnout místo Přehrát) a přinesla zajímavou funkci statistik vysávání, která zobrazí výměru i půdorys vysávané plochy a další údaje.

Obtížné parkování

Slabším místem obecně většiny robotických vysavačů je poměrně krátká výdrž na jedno nabití. Electrolux není výjimkou – podle našeho měření vydrží vysávat v průměru okolo 35 minut, pak musí vyhledat dobíjecí dok. To by nebyl takový problém, ale bohužel následné dobití článku s kapacitou okolo 2 500 mAh trvá dlouhé tři hodiny. Poté se robot vydá do míst, kde vysávání přerušil a pokračuje.

V balení najdete náhradní boční kartáč PowerBrush. Další příslušenství lze dokoupit

Najíždění do doku je velmi nejisté a málokdy se povede napoprvé. Zde by designéři měli u příští generace rozhodně zapracovat na vylepšení. Na druhou stranu vysavač si vždy nechal dostatek energie, aby i přes několik nepovedených pokusů do doku nakonec dojel. Dokovací stanici doporučujeme umístit na okraj vysávané plochy s dobrým frontálním přístupem. Pokud máte příliš členitý nebo velký byt (nad 150 m2), případně vyšší prahy, není vhodné jej vysávat celý z jednoho místa. V takovém případě vyberte alespoň dvě místnosti (např. velké pokoje) a do nich vždy přeneste vysavač i s dokem.

Najíždění do doku činí vysavači problémy:

Pure i9 obsahuje nádobku na prach o objemu 0,7 litru, kterou budete vyprazdňovat zhruba každý týden, samozřejmě v závislosti na prašnosti prostředí. Osvědčilo se nám každodenní vysávání a dvě stanoviště s tím, že základnu i s vysavačem jsme přemisťovali vždy po dvou dnech. Vysát průměrně členitou místnost s nábytkem o výměře 25 m2 trvá necelou půlhodinku a s výsledkem vysávání jsme byli spokojeni na pevných plochách i koberci.



Čištění kartáče i vysypávání prachového zásobníku je jednoduché

Plusy:

dobrá detekce překážek, minimální kolize s nábytkem

trojúhelníkový tvar, který se osvědčil při vysávání rohů

dostatečný sací výkon pro pevné povrchy i pro koberce s nízkým vlasem

ovládání přes aplikaci ve smartphonu, snadné připojení

dobrá dostupnost náhradních dílů (hlavní kartáč, rotační kartáčky, filtr)

Minusy: