Rok nudlí? Každý třetí letos prodaný smartphone bude mít širokoúhlý displej 18 : 9

Jedním z nejviditelnějších trendů u smartphonů v posledním roce je natahování jejich těla do délky. S tím souvisí změna poměru stran displeje z dříve nejčastěji používaných 16 : 9 na nudlovitější poměr 18 : 9 nebo u zařízení s vykousnutým vrchním okrajem i 19 : 9.



Vybraní zástupci smartphonů se širokoúhlým vykousnutým displejem (Zdroj: Counterpoint Research)

Přináší to, jako nakonec skoro každá změna, určité výhody i nevýhody. Telefon sice dokáže do těla o stejné fyzické velikosti dostat větší úhlopříčku displeje, ten je ale užší a například na šířku méně vhodný pro hraní her nebo sledování videa, které je zatím v drtivé většině publikováno právě ve formátu 16 : 9.



Podíl prodaných modelů se širokoúhlým displejem v únoru 2018 podle značek (Zdroj: Counterpoint Research)

Výhodou jsou postupně mizející zbytečné rámečky okolo displeje, menší šířka telefonu, takže i šestipalcové zařízení (počítáno podle úhlopříčky displeje) pohodlně padne do dlaně. Zdá se, že klady převažují nad zápory, protože podle odhadů výzkumné společnosti Counterpoint Research bude letos každý třetí prodaný chytrý telefon se širokoúhlým displejem.



Podíl prodaných modelů se širokoúhlým displejem v únoru 2018 podle cenového segmentu (Zdroj: Counterpoint Research)

Pro řadu výrobců už se nový poměr stran 2 : 1 stal vlastně normou a žádné jiné displeje ani letos nabízet nebudou. Jiní zůstávají u konzervativnějšího 16 : 9 pouze u nejlevnějších modelů. Proti proudu jde Sony, jehož vlajková Xperia XZ2 Premium naopak prodává poměr stran 16 : 9 jako výhodu pro kvalitní přehrávání videa ve formátu 4K HDR.

A co když vám nový poměr stran nevyhovuje? V takovém případě máte asi smůlu. Tento trend se postupně dostane do všech cenových pater u drtivé většiny výrobců. Možností je zakoupit nějaký starší vlajkový model a hýčkat si jej, nebo se orientovat na výrobce, kteří tak snadno nepodléhají módním trendům. Těch ale bude na trhu čím dál méně.