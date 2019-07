Royole FlexPai se překládá na obě strany, displej zničíte i svým vlastním nehtem

Jak jsme vás již dnes informovali, první skládací zařízení Royole FlexPai se dostává do prodeje. A to si nenechali ujít ani YouTubeři, zejména Unbox Therapy nebo JerryRigEverything, který se u skládacího zařízení pustil do svého obvyklého mučícího testu. A výstupy z něj jsou skutečně alarmující. FlexPai totiž přeložíte i na druhou stranu, a do samotného displeje uděláte vryp i svým vlastním nehtem. A to se bavíme o zařízení, které v základní konfiguraci startuje na 35 tisících!

Ne, FlexPai se v testu odolnosti moc nepředvedl. V prvé řadě zarazí jeho zpracování displeje. Proti sluníčku a přímému světlu toho moc nevidíte, a pokud snad něco ano, tak je to hrbolatý displej, který už od vybalení z krabice vypadá spíše jako prototyp, než displej finálního zařízení. Samotný pant při složení a rozložení nevydává dvakrát příjemný zvuk. Oba díly s displej při složení u sebe drží silné magnety, ovšem do vnitřního prostoru mezi pantem a zbytkem těla můžete vsunout i celou propisku. Ergonomie jde tedy trochu stranou.

Royole FlexPai u #JerryRigEverything :

Už při prvním spuštění telefonu výrobce upozorňuje, abyste se při skládání pokud možno vůbec nedotýkali střední části, skládání a rozkládání zařízení je pak absolutně vyloučeno, pokud teplota poklesne pod -2 stupně. V případě, že FlexPai s trochou síly složíte displeji k sobě naopak, pant praskne, takže můžete zařízení několikrát přeložit na obě strany, než se displej odporoučí do věčných lovišť. K poškození displeje navíc stačí jen lehce přitlačit nehtem, a rýhy ve vrchní plastové vrstvě se už nikdy nezbavíte. Jak bude displej FlexPaie vypadat za 14 dní od vybalení, si radši ani netroufáme odhadovat...