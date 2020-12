Rozhovor s experty o šancích Seznamu na vítězství ve sporu s Googlem

Obecný tlak na společnost Google a další globální technologické giganty může mít řadu dopadů a souvislostí. Z českého pohledu vyvrcholil tlak minulý týden, kdy se na soud s žalobou na Google obrátil jeho tuzemský konkurent.

„Soud může Googlu za určitých podmínek nařídit, aby zpřístupnil své interní dokumenty, v důsledku čehož by se na světlo mohly dostat z pohledu Google nežádoucí informace,“ říká k čerstvému sporu Google vs. Seznam Jaroslav Menčík, odborník na IT právo z advokátní kanceláře Mavericks. „Pokud by Seznam uspěl, šlo by o nepříjemný precedent, který by mohli využít další lokální hráči na jiných trzích,“ poznamenává Jan Potůček z agentury Taktiq, expert na média a bývalý dlouholetý šéfredaktor serveru DigiZone.

Jaké důsledky může požadavek Seznamu mít pro společnost Google?

Jaroslav Menčík: Google se nyní v prvé řadě musí rozhodnout, jaký postoj k předžalobní výzvě Seznamu zaujme. Variantu, že by v Seznamem určené lhůtě 30 dnů dobrovolně zaplatil nárokovanou škodu ve výši přesahující devět miliard korun, považuji za krajně nepravděpodobnou. Pokud se obě strany nedohodnou na mimosoudním vyrovnání a dojde k zahájení soudního řízení, bude americký gigant v případě prohry riskovat nejen povinnost nahradit Seznamu celou nárokovanou škodu, ale i náklady soudního řízení, které budou s ohledem na hodnotu sporu dosahovat astronomické výše. Soud navíc za určitých podmínek může Googlu nařídit, aby zpřístupnil své interní dokumenty relevantní k posouzení věci, v důsledku čehož by se na světlo mohly dostat z pohledu Google nežádoucí informace. Případný úspěch Seznamu by také mohl vydláždit cestu pro jiné společnosti, které se rovněž mohou cítit praktikami Googlu poškozeny.

Jan Potůček: Zcela zásadní. Pokud by Seznam uspěl, šlo by o nepříjemný precedent, který by mohli využít další lokální hráči na jiných trzích.

Jaké má Seznam šance na úspěch?

Jaroslav Menčík: Sebevědomý způsob, jakým se Seznam pustil do tohoto právního dobrodružství, nasvědčuje tomu, že by v rukávu mohl mít schovány nějaké trumfy. V jeho prospěch hraje i skutečnost, že svůj nárok opírá o rozhodnutí Evropské komise z roku 2018, podle kterého Google v letech 2011 až 2018 porušoval pravidla hospodářské soutěže zneužíváním dominantního postavení operačního systému Android na mobilních zařízeních. V soudním řízení o náhradě škody je totiž soud vázán rozhodnutím Evropské komise o tom, že došlo k omezování hospodářské soutěže a konstatováním toho, kdo se jej dopustil. Pokud se Seznamu podaří prokázat, že byl protiprávním jednáním technologického gigantu skutečně poškozen, budou jeho vyhlídky na úspěch solidní.

Jan Potůček: To záleží na precizním zdůvodnění případné žaloby. Nepředpokládám, že by Google dobrovolně přistoupil na mimosoudní vyrovnání. Tím by pouze přiznal, že zneužívá dominantního postavení na trhu. Úspěch je diskutabilní, spíše ho nepředpokládám.

Je zneužívání tržního postavení Googlem opravdu tak silné, jak Seznam tvrdí? Je částka adekvátní?

Jaroslav Menčík: Seznam deklaroval, že požadovaná náhrada škody 9,072 miliardy korun byla stanovena zahraničními experty. Jedná se o astronomickou částku, která by – jak jsem se dočetl – fakticky znamenala, že výdělky Seznamu by při absenci protisoutěžních praktik Googlu byly téměř dvojnásobné. V soudním řízení bude na Seznamu, aby dokázal, že mu tak vysoká škoda v důsledku jednání Googlu vznikla, a právě ohledně této otázky očekávám nejostřejší debatu. Na druhou stranu, byť se částka devět miliard korun může jevit jako mimořádně vysoká, nezapomínejme, že Evropská komise uložila Googlu v posledních pár letech pokuty přesahující v souhrnu osm miliard eur, tedy více než 200 miliard korun.

Jan Potůček: Adekvátnost částky musí být součástí zevrubné právní analýzy Seznamu, kterou jeho právní zástupci logicky nezveřejní. Můžeme tedy jenom hádat. Ale pokud jim jde o to, že nemají stejný přístup do mobilních zařízení s operačním systémem Android, částka by mohla být adekvátní. Otázkou zůstává, proč by tvůrce Androidu (Google) měl do svého systému pouštět konkurenční firmu, která si mohla vyrobit vlastní operační systém pro chytrá zařízení.

Co by měl Seznam dělat dalšího (kromě žalob), aby konkurenci v podobě Googlu lépe čelil?

Jaroslav Menčík: Z dlouhodobého hlediska může Seznam v tvrdé konkurenci Googlu ale i jiných technologických společností obstát, jen pokud dokáže zákazníkům nabízet ta nejlepší řešení. Jak rádi říkají v USA, v době internetu je konkurence vzdálená pouhý jeden klik. Je však třeba zajistit, aby konkurenční boj probíhal podle předem daných pravidel - a právě možnost domáhat se ochrany u nezávislého soudu považuji za nezbytnou součást celého systému.

Jan Potůček: Globální značce typu Google se dá čelit těžko. Jedině pilováním lokálních služeb, které se Googlu na tak malém trhu, jakým je ČR, nevyplatí rozvíjet tak kvalitně jako na jiných, větších trzích.

Jak byste srovnal Seznam vs. Google na českém trhu?

Jaroslav Menčík: Produkty obou společností jsou na českém trhu mimořádně populární. Pokud jde specificky o internetové vyhledávače, kde je konkurence Seznamu a Google nejviditelnější, je situace v Česku unikátní v tom, jak Seznam coby „národní“ vyhledávač po řadu let odolává tlaku právě amerického technologického giganta. Pokud vím, na světě jsou ještě dvě země, kde se Google zatím nestal hegemonem – tou první je Čína se svým vyhledávačem Baidu a druhou Rusko s vyhledávačem Yandex. Nelze vyloučit, že medializace sporu uškodí pověsti Googlu mezi českou veřejností, pro kterou je z velké části Seznam stále jedničkou.

Jan Potůček: Vnímám prohru Seznamu u mladší generace a silný zvyk starších uživatelů na Seznam. Samozřejmě se to postupně překlápí ve prospěch Googlu. Seznam však už dlouho nelze vnímat jenom jako internetový vyhledávač. Segmentů, v nichž se oba giganty potkávají, je více. Někde vede jeden, jinde druhý. V čistě lokálních záležitostech vede Seznam. Daří se mu i u některých nadnárodních aktivit, například Mapy.cz výrazně konkurují Google Maps a v lecčems jsou lepší.

Je, případně do jaké míry, podobná situace u Applu a jeho využívání tržního postavení? Narážím na to, že byl v minulosti mimo jiné kritizován za vysoké poplatky ve svém obchodě App Store.

Jaroslav Menčík: Oba technologičtí giganti Apple i Google v poslední době čelí útokům ze strany veřejných orgánů i soukromých subjektů s odkazem na zneužívání jejich monopolů mimo jiné na trhu mobilních zařízení a aplikací. A to nejen v Evropě, ale i v domovských Spojených státech. Dokladem toho, že se nacházejí v obdobné situaci, je aktuálně projednávaná žaloba společnosti Epic Games, tvůrce herního hitu Fortnite, proti oběma společnostem, jejíž podstatou je nařčení Applu i Googlu z porušování antitrustového práva v souvislosti s provozem jejich obchodů s aplikacemi App Store a Google Play.

Jan Potůček: Každá firma, pokud přijde na trh s něčím jako první, se snaží tuto výhodu udržet co nejdéle. Můžeme tomu říkat zneužívání dominantního postavení na trhu nebo také využívání vlastních produktů a služeb, jež byly v době nástupu na trh unikátní, na maximum. Pokud by to nedělal Google, udělal by to někdo jiný. Ostatně, ani Seznam se na českém internetu nechoval jinak. Vzpomeňme na 90. léta a začátek našeho tisíciletí, kdy poskytovatelé internetu při instalaci přípojky nastavovali uživatelům jako domácí stránku homepage Seznam.cz. Bylo to košer?