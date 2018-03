RPG ze světa Harryho Pottera si již můžete na Androidu vyzkoušet v betaverzi

Na smartphony se chystá první letošní hra s motivem brýlatého kouzelníka, Harry Potter: Hogwarts Mystery. Na displejích telefonů tak můžete prožít život ve škole čas a kouzel v Bradavicích ve formě RPG, které bude reagovat na vaše herní rozhodnutí. Zahrají si v něm i známé postavy z knih a filmů na motivy J. K. Rowlingové.

Na začátku hry si vytvoříte vlastní postavu, se kterou vstoupíte do kouzelnického světa. Následně budete moci prozkoumávat hrad Bradavice a také přilehlé pozemky, plnit úkoly, chodit do výuky a soupeřit s ostatními žáky. Od chvíle, kdy dostanete hůlku, se budete moci učit kouzlit, zajímavým aspektem budou i různé minihry, za které dostanete zkušenosti a postupně si budete vylepšovat všechny vaše základní dovednosti.

Hra vyjde v průběhu letošního roku, ovšem již nyní se můžete na Androidu pustit do beta testování. Stačí kliknout na tento odkaz, potvrdit zařazení do testování a následně počkat, než se vám v Google Play zpřístupní odkaz ke stažení hry. To může trvat i několik hodin. Mějte však na paměti, že hra je ve stádiu betaverze, vše tedy ještě nemusí fungovat úplně podle představ.

Gameplay video hry Harry Potter: Hogwarts Mystery: