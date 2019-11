Rusko zakáže prodej smartphonů bez ruského softwaru

Rusko je známé tím, že se snaží držet kontrolu nad uživateli moderních technologií. Svědčí o tom například nedávný návrh k zavedení národního internetu, který umožní Roskomnadzoru kontrolovat a filtrovat webový obsah a upřednostňovat ruské alternativy, případně vytvoření vlastní Wikipedie s „hodnověrnými” informacemi. Nyní se země snaží dostat pod kontrolu přímo koncová zařízení. Odsouhlasila si totiž zákon, podle kterého všechny smartphony, počítače a chytré televize prodávané v Rusku budou muset mít předinstalovaný software pocházející z této země.

Tvůrci zákona namítají, že i dnes se tato zařízení běžně prodávají se spoustou předinstalovaného softwaru, ovšem ve velké míře jde jen o aplikace „západní”. Stát tedy chce, aby k nim přibyly i ty ruské, aby uživatel získal možnost volby mezi globálním a regionálním softwarem. Na první pohled nevinná myšlenka však logicky ihned budí obavy ze snahy o špehování uživatelů.

Zákon v Rusku vejde v platnost od července příštího roku a do té doby vláda vypracuje seznam produktů, kterých se bude týkat a také aplikací, které budou pro výrobce povinné nainstalovat. Problematické to však bude u výrobců, kde nebude možné ruské aplikace předinstalovat. Pro ně bude jedním z řešení místní trh opustit, což může být problém například pro Apple, který se k situaci zatím nevyjádřil. Nebude to pro něj však první boj se státními silami. Nyní například čelí nátlaku ze strany německé vlády o zpřístupnění NFC čipu třetím stranám.

