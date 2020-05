Rychlé nabíjení je silná zbraň marketingu, ale dost možná razantně poškozuje baterii

Andrei Frumusanu z webu AnandTech říká, že společnost Oppo potvrdila, že její rychlé 40W nabíjení opotřebovává baterii chytrého telefonu až 3× rychleji než standardní 15W nabíjení. Je právě tohle důvod, proč se výrobci do tak vysokých výkonů příliš nehrnou?

Konkrétním příkladem budiž Apple, který je soustavně kritizován, že k iPhonům nepřibaluje rychlonabíječku. Možná o negativním dopadu rychlonabíjení ví a chrání tak svůj hardware a jeho uživatele. Na druhou stranu telefony samotné „fast charge“ podporují, takže stačí přikoupit nabíječku...

Čínskému Oppo je to asi jedno. Firma měla potvrdit, že za stejný počet nabíjecích cyklů, kdy s 15W nabíjením klesne kapacita baterie na 90 %, je to u 40W technologie SuperVOOC pokles na 70 %! A to Oppo ladí 65W nabíjení, Lenovo dokonce 90W.

Kauza určitě bude mít pokračování, nadějnou technologii nelze potopit na základě jediného tweetu. Je možné, že by marketing a honba za rekordními čísly šla proti zdravému rozumu? Bohužel by to nebylo poprvé...