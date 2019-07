Rychlý operační systém pro levné mobily. Puffin OS půjde po krku Android Go a KaiOS

Ačkoliv to už s ubývajícími operačními systémy pro mobily vypadalo, že na trhu zůstane jen Android a iOS, v posledních letech se vytvořil prostor pro systém levných telefonů, kde momentálně dominuje Android GO a KaiOS (v případě tlačítkových telefonů). Do telefonů s cenou do 100 dolarů však míří nový hráč: Puffin OS od tvůrců webového prohlížeče Puffin.



Puffin OS má přinést do levných telefonů mnohem větší výpočetní výkon pro webové aplikace

Puffin OS má být rychlý, univerzální systém, který přinese vysoký výkon i do těch nejlevnějších smartphonů. Navíc půjde o otevřenou platformu postavenou na základech Androidu, což jí umožní případnou instalaci tradičních aplikací. Hlavní roli zde ale zastane cloud, respektive cloud computing. V dnešní době rychlé konektivity totiž telefon nemusí mít výkonný hardware, když lze náročné výpočty provést na serveru.



Webovou stránku půjde nainstalovat jako webovou aplikaci, bezpečnost pak zajistí model Klient-Avatar-Server.

Nejsnadnějším řešením tedy budou webové aplikace, které mohou vývojáři pro Puffin OS vyvíjet v tradičních jazycích jako HTML5, CSS3 či JavaScriptu. Platforma si však umí webové aplikace sama vytvořit zkonvertováním existující webové stránky. Puffin OS se tak nebojí chlubit až potencionálními 1,5 miliardami aplikacemi, které navíc nebudou prakticky zabírat žádné místo na vašem zařízení. Tím naráží na větší použitelnost vůči systému KaiOS.



Smartphony s Puffin OS budou schopny za stejné peníze nabídnout více služeb i lepší výbavu, než konkurenční KaiOS.

Je trochu zvlástní, že Puffin OS to chce zkusit s webovými aplikacemi, když na stejném konceptu vyhořela konkurenční Mozilla se systémem Firefox OS. I proto systém zvládne radši i Android aplikace a přináší větší bezpečnost. Poběží totiž na modelu Client-Avatar-Server, kde Avatar bude virtuálním prostředníkem mezi vaším telefonem a serverem, který bude zajišťovat rychlý a bezpečný oboustranný přenos informací, aby nedošlo k zneužití přenášených dat či vašeho zařízení.

Puffin OS prozatím není přístupný veřejnosti,nicméně je již téměř hotový a firma jej testovala na prvních levných telefonech Nokia 1 a Redmi Go, kde ukázala i působivé výsledky benchmarků. Zda bude mít celý koncept smysl a najde místo na trhu se zjistí už v příštích týdnech, kdy Puffin plánuje spuštění kampaně na Kickstarteru.