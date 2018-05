Rychlý přehled: V úterý začíná Google I/O, tohle je 6 stěžejních témat

Pokud se nezmění roky zaběhnuté pořádky, ani letos se na akci nedozvíme, jak se bude nový Android jmenovat, resp. která na P začínající cukrovinka to bude tentokrát.

Operační systém Android má stále nejvyšší prioritu a jeho nejnovější verzi už známe od března v podobě preview. Konference přinese další verzi preview, tentokrát už natolik stabilní, aby ji šlo instalovat i do telefonu, který lidé primárně používají. Na I/O se dozvíme více, padnou velká oznámení, uvidíme nové a kulatější pojetí Material Designu.

Fenoménem (hlavně americké) současnosti jsou chytré reproduktory, ale i Google naráží na to, že možnosti výhradně hlasové komunikace jsou omezené. Už na veletrhu CES jsme viděli několik chytrých displejů, které Assistantovi přidají vizuální rozměr, na I/O by se měl tento koncept rozvinout a dostat mezi lidi.

Dnes už není pochyb o tom, že v umělé inteligenci je budoucnost a Assistant je způsobem, jak ji Google dostává i ke koncovým spotřebitelům. Bezpochyby uvidíme nové funkce, působivé prezentace a nový hardware s hlubší integrací– třeba tak, jak to předvedlo LG G7 ThinQ, které má pro Assistanta vyhrazené tlačítko na boku.

Velký otazník. Je vidět, že s touto platformou nejsou v Googlu spokojení a konference ukáže, kam se posune dál. V březnu se měnilo jméno z Android Wear na Wear OS (to aby se uživatelé s iPhonem necítili divně), hlavní novinky firma oznámila už v minulém týdnu a na I/O patrně padnou oznámení strategického rázu. Jak dostat Wear OS do obrátek? Bude stačit hlubší integrace Google Assistanta?

Chrome OS

Nová verze je jasná věc, ale také v tomto případě budeme čekat spíše na strategická oznámení. Kam se Chrome OS vydá dál? Očekává se, že kromě podpory nativních aplikací, androidích aplikací z Google Play, přijde i podpora pro linux. I to by mohlo Chrome OS posunout do role ještě vážnějšího konkurenta Windows a Mac OS.

A co hardware? Nedávno jsme dostali první tablet s Chrome OS. Dočkáme se dalších?



