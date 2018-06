Rýsují se nové Pixely 3 od Googlu. Dostanou výřez v displeji i mačkací hrany

S blížícím se uvedením finální verze Androidu P se stále častěji spekuluje i o připravovaných smartphonech Pixel třetí generace. Opět se má jednat o dva modely, základní Pixel 3 doplní zvětšená varianta Pixel 3 XL, která je na internetu již nyní běžné k vidění. Tedy zatím v podobě „vývojářských“ telefonů, všem je ale jasné, že přesně tak by měly nové Pixely skutečně vypadat. Máme k tomu hned několik vodítek.

Výřez v displeji, mačkací hrany

Zadní část telefonu se nedočká žádných výrazných designových změn, ovšem podle bočního zakřivení můžeme usuzovat, že by záď přeci jen mohla být skleněná. K těm nejvýraznějším změnám došlo na předním krytu, kde se objevuje bezrámečkový displej s výřezem. Pixely 3 mají přijít s Androidem P, který do Androidu vůbec poprvé zavádí podporu výřezů různých velikosti, takže populární „Notch“ rozhodně není žádným překvapením.

Co si mají trojky zachovat ze stávající generace, jsou promačkávací hrany Active Edge. V současné době u Pixelů funguje stlačení rámu telefonu k aktivaci Google Asistenta, a jako uživatel si můžete upravit intenzitu stisku potřebnou k jeho spuštění. Funkce Active Edge však má být letos podstatně vylepšena, zatím však víme jen to, že při stlačení hran telefonu umí novinka zavibrovat. Dokážeme si však představit, že by při stlačení boků mohla být spuštěna volitelná aplikace z telefonu.

Odlišné Snapdragony

Google letos plánuje oba nové pixely hardwarově poněkud více odlišit. Základní Pixel 3 má běžet na slabším Snapdragonu 710, od většího Pixelu 3 XL se nečeká nic jiného, než Snapdragon 845. Oba modely mají dostat 4GB RAM a 128GB interní úložiště.

Čtečka otisků zůstane na zadní straně telefonu, šuplík pro SIM kartu se přesunul z levého boku na spodní hranu poblíž konektoru USB-C. Zamykací tlačítko a regulátory hlasitosti i tentokrát zůstanou na boku pravém. Baterie bude i nadále nevyměnitelná, ovšem podle referencí ve zdrojových kódech Androidu P, bychom se měli konečně dočkat bezdrátového nabíjení.

Pixel 3 a Pixel 3 XL budou představeny v říjnu jako referenční modely Androidu P. Tedy v době, kdy již budeme vědět, jaké označení cukrovinky se skrývá pod samotným písmenem P.

