S aplikací Můj Globus si můžete naplánovat nákup už doma a pak pro něj poslat někoho jiného

Síť hypermarketů Globus nabídne nový způsob nakupování s mobilní aplikací. Její název zní Můj Globus a obsahuje celý sortiment nabízený hypermarketem. Využívá polohu zařízení a také inovovanou verzi funkce Scan & Go pro platbu nákupu bez nutnosti čekání na klasickou pokladnu. Aplikace Můj Globus je zdarma pro operační systémy Android a iOS.

Aplikace je stavěná tak, aby s nákupem pomohla ještě před příjezdem do hypermarketu. Už doma si v ní můžete vytvořit nákupní seznam, který poté můžete nasdílet jiné osobě. Na tvorbě nákupního seznamu se tak mohou podílet všichni členové rodině. Položky do nákupního seznamu lze doplnit jak písemně, tak i naskenováním EAN kódů zboží.

Následně aplikace seřadí položky podle toho, jak je umístěno v regálech v konkrétním hypermarketu. V aplikaci lze využít i systém nákupu Scan & Go známý ze čteček používaných v 15 hypermarketech Globus. Během nákupu je možné nahlížet do nákupního seznamu a přidávat zboží do nákupního košíku bez nutnosti vykládat je před placením na pokladní pás.

Posledním pilířem je propojení aplikace s e-shopem, který Globus spustil minulý měsíc v pilotním režimu se základnou v hypermarketu na pražském Zličíně. Jednou ze služeb je Click & Go, kde nákup proběhne online a jeho vyzvednutí na odběrném místě v hypermarketu.