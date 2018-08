S cenami tarifů Češi spokojení nejsou, ale operátora měnit nechtějí. Vědí, že by si nepomohli

Češi z velké části nejsou spokojeni s cenami aktuálně nabízených tarifů u mobilních operátorů. Přesto jen zlomek z nich uvažuje o změně operátora. Možná právě proto, že u konkurence s velmi podobnou nabídkou i cenami by si nijak nepomohli. Vyplývá to z červencového průzkumu společnosti Nielsen Admosphere, který provedla na reprezentativním vzorku pěti set respondentů z internetové populace Českého národního panelu starší 15 let.

V názoru na cenu mobilních služeb v ČR se respondenti jednoznačně neshodli, ve výsledku ale převažoval negativní postoj. 16 % hodnotí ceny velmi nepříznivě, dalších 28 % je považuje za mírně nepříznivé – dohromady tedy 44 % nespokojených zákazníků. Spokojeno nebo dokonce velmi spokojeno je naopak pouze 22 % respondentů. Celkem 34 % nemá jednoznačný názor nebo se nedokáže k problematice vyjádřit.

Nejpozitivněji ceny hodnotí mladší uživatelé ve věku 15–34 let. Mezi pohlavími pak větší míru kritičnosti vykazují muži: 51 % vyjádřilo nepříznivý postoj k cenové politice, zatímco u žen šlo o 37 %. Pasivitu nebo rezignovanost zákazníků by mohla odrážet velmi nízká motivace pouze 11 % dotazovaných změnit v následujícím půlroce operátora. Může to ale odrážet situaci na oligopolním trhu, kde jsou nabídky i ceny jednotlivých hráčů velmi podobné a motivace pro změnu operátora je nízká.

