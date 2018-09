S Dual SIM iPhony v Česku to vypadá nadějně. Funkční eSIM nabídne nejméně jeden operátor

Novou funkcí u iPhonů je Dual SIM. Nebyl by to Apple, kdyby postupoval stejně jako ostatní výrobci. V jeho pojetí se podpora pro dvě karty rovná jedné klasické nanoSIM kartě a druhé elektronické na čipu (eSIM). Druhou jmenovanou ale musí podporovat přímo daný operátor, uživatel ji nijak sám o sobě aktivovat nemůže.

Z toho vyplývá, že Dual SIM iPhone budou mít (kromě Číny) k dispozici pouze zákazníci v deseti zemích, kde alespoň jeden z operátorů technologii nabídne. Česká republika má štěstí – podle informací od Applu u nás bude eSIM provozovat T-Mobile. „T-Mobile na implementaci eSIM pracuje už několik let a jsme v poslední fázi testování. Děláme vše pro to, abychom zákazníkům přístroje s eSIM nabídli co nejdříve,“ doplnila Pavla Hobíková z T-Mobilu.



Apple uvádí podporu eSIM u 15 operátorů v 10 zemích. Za ČR je uveden T-Mobile

Z globálních skupin na implementaci eSIM pracuje ještě Vodafone Group, Apple ale zatím uvádí pouze pobočky v Německu a Španělsku. Nicméně ani v případě Vodafonu ještě není nic ztraceno: „Technologii eSIM v současné době testujeme v rámci skupiny Vodafone a jakmile budeme znát termín nasazení v České republice, budeme o tom informovat,“ uvedl za Vodafone Ondřej Luštinec.

V oblasti eSIM vyvíjí aktivity také česká operátorská dvojka O2: „V současné chvíli mapujeme trh a jednáme s dodavateli. Co se týká podpory eSIM v telefonech iPhone, rádi bychom tuto možnost výhledově zákazníkům nabídli. Záležet bude také na tom, jakou podporu od společnosti Apple získáme pro co nejrychlejší implementaci. Naším prvním oficiálním krokem v oblasti eSIM je komunikátor ZOXCALL, na jehož vývoji jsme se technologicky podíleli,“ sdělila tisková mluvčí O2 Lucie Jungmannová.

Jak funguje eSIM: