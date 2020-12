S modulárním smartphonem pohořel i Google. Teď to zkusí Oppo a má trochu lepší nápady

Občas se ten nápad objeví – dát lidem modulární smartphone, na kterém půjde vyměňovat různé komponenty, přidávat funkce, koupit si lepší fotoaparát, vyměnit léty unavenou baterii atd. Takový koncept je výhodný ekologicky (nevyrobí se tolik elektroniky) i ekonomicky (dokupují se jen novější komponenty, ne celý smartphone).

Na první pohled to vypadá skvěle, ale praxe pokulhává. Patrně nejznámějším případem je projekt Google Ara. Do detailů propracovaný projekt s partnery, kteří už plánovali výrobu komponentů, ale pak to celé ztroskotalo. Výsledný mobil totiž byl dražší, větší v několika dalších směrech horší než konvenční smartphone.

Google Ara vypadal úplně jinak než konvenční mobily:

Teď to zkusí Oppo a už na první pohled se zdá, že se poučilo z chyb Googlu a ke svému projektu přistupuje střízlivěji. Vyměnit má jít jen fotoaparát a baterie. To dává smysl, vždyť za takové tři roky udělá vývoj v oblasti mobilní fotografie znatelný skok, takže lidé budou chtít upgrade. Baterie se za stejnou dobu unaví, takže je nejvyšší čas ji vyměnit.

Přitom pokud začnete s pěkným displejem, výkonným procesorem a velkou pamětí, bez výraznějších kompromisů vydrží déle než dvojnásobek zmíněné doby. Mobil, na kterém se budou vyměňovat pouze tyto dva moduly, bude jednodušší zkonstruovat a bude lépe držet pohromadě.

Možnosti fotomodulu

Zejména s fotoaparátem má Oppo velké plány. V plánu jsou specializované moduly pro makro-záběry, s kvalitnějšími mikrofony na video, s nástavcem na teleobjektivy a filtry. Zajímavá je zmínka o vlastní baterii – patrně by se dobíjela z hlavního akumulátoru telefonu, modul by tak šel použít k focení selfie, na stativu by zůstal pouze fotoaparát, na displeji mobilu byste mohli kontrolovat scénu, nastavovat expozici a mačkat spoušť. Takový modul by šel použít jako akční kamera, nebo by se dal připevnit i na drone.



Tenhle koncept nevypadá vůbec zle! Škoda jen, že k realizace je patrně ještě daleko. Ale příslušné patenty už Oppo má!

S modulem baterie je to jednodušší – až by slábla výdrž, prostě by se jen vyměnil za nový. Ale i tady se dá upgradovat – zrychlit nabíjení, přidat bezdrátové nabíjení.