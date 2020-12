S novým rokem přestane fungovat WhatsApp na miliónech telefonů. Jak je na tom ten váš?

Počínaje 1. lednem 2021 ukončí WhatsApp podporu pro starší verze operačních systémů. Konkrétně se jedná o…

Apple iOS 8 a starší, tzn. iPhone 4 a starší. Novější přístroje je možné aktualizovat na iOS 9 a podporu WhatsApp si tak ještě nějaký čas udrží.

Android 4.0.3 a starší. V praxi to znamená smartphony vyrobené v letech 2011 a 2012 (některé z nich však mohly dostat update na novější verzi Androidu).

S úderem novoroční půlnoci na těchto systémech skutečně přestanou fungovat už nainstalované aplikace. Prostě se už nepřipojí k serverům. Celosvětově se jedná o miliony telefonů, v Česku jde podle údajů operátorů o desítky tisíc zařízení.

Aktualizovat, zálohovat

Pokud takové starší zařízení ještě provozujete a chcete si zachovat podporu WhatsApp, máte dvě možnosti: koupit novější telefon, nebo aktualizovat na novější verzi operačního systému. U iPhonů je to jasné (viz výše), u Androidů buďte připravení na to, že aktualizace nebude dostupná, prověřit to můžete v Nastavení telefonu (hledejte položku Aktualizace softwaru).

V každém případě se vyplatí zálohovat historii konverzací, abyste mohli v novém telefonu plynule navázat. Postup je jednoduchý a názorně jej uvidíte na screenshotech v galerii.