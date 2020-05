Samé pozitivní zprávy. iPhone 12 má čtyři varianty, lepší výbavu a větší paměť

Poslední dobou platí, že co o Applu řekne leaker Jon Prosser, to se opravdu stane. Teď vypustil do světa, že iPhony budou čtyři, přidal i ceny, klíčové parametry a jména:

5,4" Apple iPhone 12

6,1" Apple iPhone 12 Max

6,1" Apple iPhone 12 Pro

6,7" Apple iPhone 12 Pro Max

Přidal i ceny a klíčové specifikace. Modely 12 Pro a 12 Pro Max nabídnou nové procesory Apple A14, 6 GB RAM, trojitý fotoaparát doplněný o LIDAR a podporu 5G. Hlavní změna se ale dotkne displeje, který u menšího modelu povyroste z 5,8" na 6,1" a u většího z 6,5" na 6,7". Oba poprvé získají obnovovací frekvenci 120Hz. Ceny se přitom nezmění, takže by měly startovat na 999 resp. 1099 dolarech v případě modelu Pro Max.

Snad ještě zajímavější jsou základní modely iPhone 12 a 12 Max. I ty dostanou OLED displeje, kupodivu však od čínské firmy BOE. Mají být dostatečně kvalitní, ale jsou levnější, což Applu umožní dostat OLED displej i do nižších cenových pater, než kde se pohybují Pro modely. Jen je třeba počítat se základní obnovovací frekvencí 60Hz.

V případě iPhonu 12 s úplně novou 5,4" úhlopříčkou displeje bude cena startovat jen na 649 dolarech. Větší iPhone 12 Max, který bude 6,1" úhlopříčkou přímo navazovat na loňský iPhone 11 ovšem nepatrně zdraží, a to na 749 dolarů. Oba modely však však už přijdou se 128 GB úložištěm v základní verzi. Chybět zde nebude ani podpora 5G sítí, duální fotoaparát či hliníkové tělo. Ústupkem v hardwaru bude hlavně 4GB RAM.

Ještě před pár týdny se řešilo, zda Apple představí novou generaci v tradičním zářijovém termínu, později na podzim, nebo dokonce začátkem roku 2021. Teď se Prosser přiklání k variantě, že premiéra proběhne v září, ale start prodeje bude o nějaký ten týden opožděný – na říjen, nebo dokonce listopad. V tomto směru ještě není jasno…