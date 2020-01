Samostatná značka Pocophone láká na nový smartphone. Bude se jmenovat X2

Společnost Poco se před nedávnem, po vzoru Redmi, na své mateřské firmě osamostatnila, a na světlo již vyplouvají první informace o chystaných telefonech pod samostanou značkou Pocophone. Na Twitterovém účtu indické pobočky se objevila upoutávka na „Poco S02E01“, což nenaznačuje nic jiného, než to, že se do prodeje již brzy dostanou první očekávané smartphony.

Ve zveřejněném videu Poco uvádí i název samotného telefonu, musíte se však pozorně dívat. Na jedné z obrazovek je možné z písmen poskládat označení Pocophone X2. Mimo to se ještě spekuluje o dalších dvou zařízeních. Pocophone F2 by měl být nástupcem první generace Poco F1, a přidat by se k němu měl i ořezaný Pocophone F2 Lite. Z toho vyplývá, že by „efková“ generace mohla zůstat trochu při zemi, a že to nejvybavenější, co značka Poco nabídne, se přesune do nové řady X. Zatím se však jedná pouze o spekulace, na druhou stranu, údajné první živé fotky Pocophonu F2 Lite si můžete již nyní prohlédnout v naší galerii.

#POCOIsHere and it'll give chills to others. IYKWWM 😉

Season 2 is live now! Brace yourself for the impact. pic.twitter.com/wJPWgDgwCn — POCO India (@IndiaPOCO) January 21, 2020

Datum představení prvotin od samostatné značky Pocophone zatím neznáme, soudě podle úniků, bychom však na nové modely již neměli moc dlouho čekat.

Via GSMarena