Samsung a Microsoft překlenou díru mezi počítačem a mobilem. Bude to stačit na náskok Applu?

Spojení telefonu a počítače uteklo Microsoftu mezi prsty, když se mu nepovedlo prorazit se svou mobilní platformou. Google má sice „dospělý“ systém ChromeOS, který si s Androidem rozumí velmi dobře, ale jeho rozšířenost není závratná. Jediný, kdo v současné době umí plnohodnotně spojit telefon a počítač, je Apple.

Spojení Microsoftu a Samsungu je vlastně docela logickým řešením problému, který má zatím jen spoustu polovičatých řešení – tedy spojit telefon a počítač tak, aby to lidem usnadnilo život. Podpora se prozatím týká jen představeného Galaxy Note 10, z demo ukázek a prezentace bylo znát, že je vše teprve na začátku a spoustu funkcí bude dostupných později.

Zatím fotky, notifikace a zrcadlení, později telefonování

V demo zóně nám Samsung ukázal aplikaci pro Windows 10, která umí přistoupit k fotkám z Notu, které můžete jednoduše kopírovat do počítače. Stačí aby byly obě zařízení na stejné Wi-Fi. Dále je možné odpovídat na zprávy z telefonu, což je dle mého zásadní věc, kterou budou uživatelé milovat. Z vlastní zkušenosti vím, jak je pohodlné vidět na Macu notifikaci o zprávě a bez hledání telefonu na ni odpovědět z pohodlí velké klávesnice.

Takhle spolupráce Windows a Notu 10 vypadá v praxi:

Aplikace bude také umět zrcadlit notifikace z telefonu a v neposlední řadě bude možné telefon z počítače ovládat, a to buď pomocí dotykového displeje nebo touchpadu. Po celou dobu bude moct telefon žít vlastním životem (mimo ovládání telefonu samostatného pochopitelně), takže není problém odpovídat na zprávu na počítači, a přitom může někdo ve vedlejší místnosti hrát na telefonu Fortnite. Do konce roku slíbil Samsung také možnost vyřídit hovor skrze počítač.

DeX s otazníkem

A pak je tu druhá strana mince, tedy integrování technologií Microsoftu do Note. OneDrive už Samsung instaluje dávno, teď se má integrace ještě prohloubit. Do OneDrive bude možné nahrávat zašifrované záznamy, celá Galarie by měla být později synchronizovaná právě s OneDrive atd. Na řadu přišla také integrace aplikace Outlook, s možností rychle odpovídat na zprávy, a měl by následovat i kalendář od Microsoftu. Jenže v tomto případě vyvstává více otázek než odpovědí. Co bude se Samsung cloudem? Nahradí jej plně Microsoft? A co ti, kteří mají jen Google účet? Budou si muset založit @outlook.com? Nebo půjde aplikace Microsoftu dát pryč a pokračovat se službami od Googlu?

Další otazník visí nad prostředím DeX, který bude možné nově provozovat na počítači s Windows nebo macOS a bude k tomu stačit jen kabel. Obě technologie si nijak nepřekáží, ale pokud se Samsungu a Microsoftu povede dotáhnout spojení obou platforem do konce, rapidně se sníží počet příležitostí, kdy DeX využít. Aktuálně nezbývá nic jiného než čekat, co bude dál a jak se spolupráce vyvede.

Za sebe musím říct, že mi tohle partnerství dává velký smysl.