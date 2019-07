Samsung chystá hodinky Galaxy Watch Active 2. EKG zpřístupní až příští rok

Samsung 7. srpna v New Yorku představí spolu s dvěma modely řady Galaxy Note 10 i nové hodinky Galaxy Watch Active 2. A ty budou k dispozici hned ve třech variantách. Základní s Bluetooth doplní model s podporou LTE (zcela jistě s eSIM), třetím do party bude speciální edice hodinek s brandingem Under Armour se šestiměsíčním bezplatným přístupem k aplikaci MapMyRun a se speciálními ciferníky.

Přímo na představovací akci Unpacked má Samsung ukázat i stěžejní funkci hodinek, a to měření EKG přímo ze zápěstí. Samsungu však nehraje do karet schvalovací proces FDA (americký úřad pro kontrolu potravin a léčiv), který má být ukončen až v příštím roce.

Uvidíme jak to bude se situací v Evropě, každopádně podle současných zpráv má měření EKG v hodinkách přibýt až se softwarovou aktualizací, která vyjde v průběhu příštího roku. Detekce pádů a rozpoznání srdeční arytmie však má být v hodinkách k dispozici již při jejich uvedení do prodeje. Zde se Samsung inspiroval u poslední generace hodinek Apple Watch.

Představení aktuální generace hodinek Galaxy Watch Active:

Základní verze hodinek má nabídnou hliníkové tělo v tmavě modré, stříbrné a růžovo-zlaté, a to s pryžovými řemínky odpovídajících barev. LTE varianta dostane ocelově tělo a kožené řemínky, na výběr bude mezi černou, zlatou, stříbrnou a růžovou barevnou variantou. Růžové verze budou k dostání vždy jen v menším 40mm těle, ostatní barvy pak budou určeny pro větší 44mm modely.

Zdroj Wearable