Samsung dotáhl úpravy Galaxy Foldu, Huawei Mate X bude mít zřejmě problém

Skládací hybridy zatím nemají na růžích ustláno. A zatímco Samsung a Huawei spěchali, aby na trh svou podobu „skládačky“, dostali co nejdříve, nyní se firmy snaží o to, aby hybridy na trh vůbec dostali. Samsung v cestě za prvenstvím s Galaxy Fold zastavily problémy s displejem, Huawei sice žádné problémy u skládacího Mate X v konstrukci neeviduje, zařízení však čeká na to, až se uvolní americká blokáda, jinak bude mít velký problém.

Samsung Galaxy Fold katalog | preview rozměry a hmotnost: 161 × 63 × 17 mm, 263 g

displej: 7,3'', kapacitní Dynamic AMOLED, 1 536 × 2 152, 362 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42,2|5,76 Mb/s), LTE (2000|316 Mb/s)

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n, Bluetooth 5, GPS

paměť: 512 GB, RAM: 12 288 MB, baterie: 4 380 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 855 (8× Cortex-A76, 2,8 GHz, 7nm)

operační systém: Google Android 9 (Pie)

fotoaparát: 16MPx (4 640 × 3 480), video (3 840 × 2 160), blesk 67 %

vybavenost ?

výhodnost cena: předběžná 51 000 Kč Pořiďte si podobný model na Alza.cz

Podle jihokorejského zdroje dokončil Samsung opravné práce na Galaxy Foldu, který by se na trh mohl dostat již v průběhu července. Hlavní změnou prošla ochranná vrstva označovaná jako „Changeable window“, která je nyní těsněji navázána na polyimidovou vrstvu bezprostředně kryjící samotný OLED displej. Z pohledu uživatelského je největší změnou to, že svrchní flexibilní fólie bude končit až v krajním rámečku, nebude tedy vypadat jako krycí fólie, která by mohla jít sloupnout.

Druhou změnou prošel pant, který měl u první várky při rozevřeném stavu mezi displejem a zbytkem těla mezeru okolo 7 milimetrů. A tento prostor Samsung zmenšil přidanou ochrannou vrstvou. Zástupce Samsungu si neodpustil drobnou narážku týkající se vůbec prvního skládacího hybridu Royole FlexPai: „Myslím, že aplikace nové vrstvy mezi displej a pant vyváží určité nevýhody. Do stejného prostoru u Royole FlexPai jsem dal deset prstů, takže ano, je tu určitý rozdíl...“

Huawei Mate X katalog | preview rozměry a hmotnost: 161 × 146 × 11 mm, 295 g

displej: 8'', kapacitní OLED, 2 200 × 2 480, 414 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42,2|11,5 Mb/s), LTE (1400|600 Mb/s)

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n, Bluetooth 5, GPS

paměť: 512 GB, NM Card (256 GB), RAM: 8 192 MB, baterie: 4 500 mAh

procesor: Hisilicon Kirin 980 (8× Cortex-A76, 2,6 GHz, 7nm)

operační systém: Google Android 9 (Pie)

fotoaparát: 40MPx (7 303 × 5 477), video (3 840 × 2 160), blesk 79 %

vybavenost ?

výhodnost cena: ještě se neprodává Pořiďte si podobný model na Alza.cz

Podle stejného zdroje je však v problémech i další skládací model, Huawei Mate X. A to zatím nikoliv z pohledu konstrukce, ale kvůli americko-čínské obchodní válce. Dodavatel skládacího OLED displeje, firma BOE, totiž ke slepení všech vrstev používá vrstvu OCA (tj. průhledná adhezivní fólie) od americké společnosti 3M. A právě její dodávky ustaly k datu umístění Huawei na černou listinu. Huawei tak bude muset najít jiného dodavatele, který poskytne BOE potřebnou flexibilní vrstvu obdobné kvality.

Start skládacích zařízení tak rozhodně není ideální, což může uškodit i samotným produktům z první generace, u kterých cena rozhodně není zanedbatelná. A zatímco ještě před pár měsíci by lidé skládací zařízení kupovali jen kvůli tomu, že jsou něco speciálního a „cool“, dnes už se na ně spousta potenciálních zájemců dívá skepticky. Budou mít ještě skládačky šanci na spravení reputace, nebo si už navždy ponesou stín úvodního neúspěchu?

Problémy skládacího Galaxy Fold jsme rozebírali i v Týdnu mobilně:

Zdroj Etnews

Oživeno 13:30:

Zástupce Samsungu se vyjádřil pro jihokorejský web Korea Herald s tím, že červencové uvedení Galaxy Fold na trh nevypadá reálně. Čekání na skládací hybrid od Samsungu se tak zřejmě ještě protáhne.