Samsung Galaxy Tab A 8.4 (2020) je tablet pro masy, zamrzí jen starší Android

Samsung dnes v USA uvedl do prodeje tablet Galaxy Tab A 8.4 (2020), který je formálním nástupcem loňského Galaxy Tab A 8.0. A byť jeho cena narostla o tři tisíce, můžete se těšit na vylepšení specifikací snad ve všech klíčových oblastech.

Tou hlavní položkou je displej, který bude mít úhlopříčku 8,4 palce. Panel typu TFT dostal rozlišení 1 920 × 1 080 pix, na zadní straně je připraven nepatrně vystouplý 8MPx fotoaparát, který zvládne pořizovat Full HD videa ve 30 fps. Do těla s tloušťkou sedm milimetrů se dostala 5 000mAh baterie, která slibuje až 12 hodin sledování videí na jedno nabití.

Výkonovou stránku zajišťuje Exynos 7904, což je oproti loňskému Snapdragonu 429 podstatné vylepšení. Čipset doplňuje 3GB operační paměť a 32GB úložiště, které si rozšíříte microSD kartami až o dalších 512 GB. Do společného šuplíku můžete vložit ještě nanoSIM kartu s podporou sítí čtvrté generace. O nabíjení se postará konektor USB-C, do 3,5mm jacku si připojíte vlastní sluchátka. Pro běžného uživatele má tablet vše potřebné, zamrzí jen starší Android 9.0 Pie. A to nám v době, kdy všechny nová zařízení řady Galaxy přichází na trh s Androidem 10, nepřijde dvakrát logické.

Představení loňského Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019):

Samsung Galaxy Tab A 8.4 (2020) stojí v USA 280 dolarů, což by při převodu na koruny mohlo znamenat částku nepatrně převyšující sedm tisíc korun. Případná dostupnost v Česku však zatím potvrzena nebyla. Tablet se v zámoří prodává v jen v barevné variantě Mocha, která z tiskových fotografií vypadá jako šedo-černá.