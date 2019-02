Samsung má divoký patent na dotykové pero s integrovaným fotoaparátem

Samsung Galaxy Note je fenomén, který se vymyká ostatní smartphonové konkurenci. Jako první ukázal, že chceme po kapsách nosit velké displeje, jako jediný na trhu dal smysl dotykovému peru, protože kromě pera samotného pracuje také na souvisejícím softwaru. Poslední generace posunula technologii stylusu na vyšší level, místo baterie má kondenzátor a jednou z rolí tlačítka je dálková spoušť fotoaparátu, což je silně návyková záležitost. Nový patent svědčí o hodně bujné fantazii korejských vývojářů.

Tentokrát totiž do pera S-Pen integrovali fotoaparát s optickým zoomem, který pořízené snímky bezdrátově posílá zpět do telefonu. Patentní dokumentace pracuje s několika návrhy, objektiv je v horním konci, nebo se přes zrcátko dívá do strany. Zoom se ovládá kolébkovým tlačítkem na boku pera. Energii dodává klasická baterie, nebo už praxí prověřený kondenzátor. S perem se počítá nejen pro Note, ale také pro tablety a notebooky.

Dostane se fotografický stylus do praxe? Návrh možná vypadá poněkud divoce, ale také je zřejmé, že v létě bude Samsung chtít představit inovativní Note 10, který získá pozornost...

via Patentlymobile.com