Samsung má unikátní test vodotěsnosti. Ne, koupání v bazénku nečekejte

Přišel jsem do servisu kvůli výměně displeje a hned ve dveřích mě překvapili větou: „Škoda, že jste si nerozbil Samsung, to bychom vám ukázali něco hodně zajímavého. Test vodotěsnosti.“ Instinktivně jsem se rozhlédl po místnosti a hledal jsem nádobu s vodou, do které by se telefon ponořil. Ale ono je to celé jinak...

Když v servisu otevřou vodotěsný smartphone značky Samsung, po opětovné kompletaci ručí za zachování vodotěsnosti. Potřebují se tedy přesvědčit, že vše těsní tak jak má. „Samsung je v tomto směru sofistikovanější, než někteří další výrobci. K testu vodotěsnosti používá integrovaný barometr, takže během minuty máme zcela přesný report o tom, zda se oprava povedla či nikoliv,“ říká František Zahálka, manažer servisních center společnosti Mobil Pohotovost.

Postup je jednoduchý. Prvně se páskou přelepí mřížka reproduktoru/mikrofonu na spodní hraně telefonu. To není žádné švindlování, mikrofon je chráněný speciální membránnou, která nepropustí vodu, ale propustí vzduch jakožto nosič zvuku. Test probíhá pomocí vzduchu, takže by se mikrofon choval jako netěsnost.

Stejný postup následuje s modulem fotoaparátu (i v něm je mikrofon). Pak se na telefonu povolí ladění přes USB, kabelem se připojí k počítači a na telefonu se spustí aplikace s jednoduchým rozhraním. Pak v rychlém sledu:

Technik vyjme šuplíček na SIM kartu, čímž se otevře vodotěsná zóna chránící vnitřnosti telefonu a tlak uvnitř telefonu se vyrovná s tlakem v místnosti. Na displeji stiskne tlačítko reset tlaku, čímž se získá referenční tlak pro test. Položí závaží na bílý kruh zobrazený na displeji a uzavře SIM šuplík. Sejme závaží z displeje a 20 sekund čeká na výsledek testu.

Působením závaží se displej (sotva znatelně) prohne, zmenší se objem vnitřních prostor telefonu. Po opětovném utěsnění SIM šuplíčkem a odstranění závaží má displej tendenci se narovnat, vnitřní prostory mají tendenci se zvětšit a přisát si vzduch z místnosti. Ale tomu už brání těsnění šuplíčku, takže uvnitř vzniká podtlak, který velmi přesně změří na základní desce integrovaný barometr.

Na konci testu software vykreslí graf. „Pokud podtlak drží, těsnost telefonu je dokonalá a pro nás to znamená, že se oprava povedla. Pokud se tlak postupně vyrovnává s tlakem v místnosti, znamená to, že dovnitř proniká vzduch a pronikla by tam i voda. Telefon tedy není vodotěsný, my jej musíme znovu otevřít a lépe utěsnit,“ uzavírá Zahálka.